La stagione 2020 della 2020 NASCAR Whelen Euro Series rappresenterà un momento chiave nella carriera di Alon Day. Il due volte campione EuroNASCAR è diventato un atleta Monster Energy athlete e inseguirà il terzo titolo europeo NASCAR title al volante della Chevrolet Camaro #24 PK Carsport.

Uno dei piloti di maggior successo nella storia della EuroNASCAR, Alon Day vanta due titoli NWES e 20 vittorie in cinque stagioni nella categoria EuroNASCAR PRO con il team CAAL Racing, insieme a 10 pole position e 33 podi. Il 27enne di Ashdod, Israele, è stato il primo pilota non nordamericano a essere selezionato per il NASCAR Next nel 2016 e il primo pilota NWES a gareggiare nella NASCAR Cup Series nel 2017.

“Sono carichissimo! E’ una sfida tutta nuova. Con CAAL abbiamo vinto così tanto e siamo entrati talmente in sintonia che sono diventati come la mia famiglia, ma questa nuova decade porta una nuova sfida e nuove energie per inseguire il terzo titolo con un team eccezionale come PK Carsport,” ha detto Alon Day, la cui Chevrolet Camaro numero 24 porterà i colori di Monster Energy. “Diventare un atleta Monster Energy è un sogno si tramuta in realtà. Qualunque atleta vorrebbe essere sponsorizzato da Monster Energy è il fatto che abbiano scelto me è semplicemente fantastico e un punto fondamentale della mia carriera. Voglio farli felici e vincere quante più gare possibile. Voglio alzare l’asticella quest’anno.”

La stagione 2020, che inizierà a Valencia, Spagna, il 25-26 aprile, aprirà una nuova pagina nella carriera in NASCAR dell’israeliano. Guidare per il team di proprietà del suo storico rivale Anthony Kumpen – a sua volta un due volte campione NWES Champion ed ex atleta Monster Energy – porterà nuove sfide per Alon, che è più pronto e motivato che mai.

“Mi aspetto di dare battaglia per stare davanti a tutti sin da Valencia e mi sento molto fiducioso per questo nuovo inizio. Ci vorrà del tempo per adattarsi ma sappiamo tutti che PK Carsport è uno dei migliori team, se non il migliore, della EuroNASCAR. Lo so bene perché ci siamo scontrati in pista in questi anni. Ma quando due avversari condividono la stessa passione per la vittoria, possono lavorare insieme e diventare ancora più forti. Il che dimostra anche quanto sia fantastico questo sport,” ha continuato Day. “Lavoreremo duramente con Anthony, il team e i miei compagni di squadra e spingerò me stesso ancora più in là sia nell’allenamento che al simulatore e in palestra. Darò tutto quello che ho, voglio migliorare il mio palmares e allo stesso tempo aggiungerne di nuove a quello della Chevy #24 PK Carsport insieme a Monster Energy.”

Con due titoli EuroNASCAR PRO – entrambi con Anthony Kumpen al volante della Chevy #24 – e due titoli EuroNASCAR 2 con Maxime Dumarey e Stienes Longin, PK Carsport schierà ogni anno pretendenti al successo finale nella NASCAR Whelen Euro Series sin dal 2014, quando il team belga ha debuttato con la pole position a Valencia.

“Siamo molto felici di avere Alon con noi. E’ un pilota veramente dotato! Sono stato anch’io un atleta Monster Energy in passato e ora Alon è il secondo nella NWES a ricevere il supporto di Monster Energy, il che è un grande onore. Monster è un brand eccezionale e contribuisce tanto a questo sport,” ha detto Kumpen. “Sono davvero felice che Monster ci abbia uniti e mi aspetto un’altra grande stagione. La NASCAR Whelen Euro Series continua a crescere rapidamente e questa è una delle ragioni per cui diversi grandi sponsor stanno facendo il loro ingresso in campionato con piloti e team di alto livello. Non vedo l’ora che inizi la stagione!”

La stagione della NASCAR Whelen Euro Series inizierà il 25-26 aprile a Valencia, in Spagna e toccherà sette diverse piste, portando lo spettacolo delle gare NASCAR con un contorno di grande divertimento per tutta la famiglia, in sette paesi europei.

