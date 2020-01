Dopo cinque anni Gianmarco Ercoli tornerà a correre nel team con il quale debuttò nella NASCAR Whelen Euro Series. Desideroso di diventare il primo pilota a conquistare il titolo in entrambi i campionati della Nascar Whelen Euro Series nella stagione 2020 l’italiano guiderà una delle vetture del team CAAL Racing nella EuroNASCAR PRO.









Ercoli ha fatto il suo ingresso nella EuroNASCAR 2 proprio con CAAL Racing a Brands Hatch nel 2014, all’età di 19 anni. Quella prima stagione lo vide andare diverse volte vicinissimo alla Victory Lane e si concluse con due podi. In seguito Ercoli e CAAL Racing presero strade diverse e il pilota romano vinse il titolo 2015 della EuroNASCAR 2 e poi la sua prima gara in EuroNASCAR PRO nel 2018 con il team Racers Motorsport. Primo campione della EN2 a raggiungere la Victory Lane anche nel campionato PRO, Ercoli è tornato al punto in cui ha iniziato con il preciso intento di scrivere il proprio nome nella NASCAR Hall Of Fame come quinto Campione della NASCAR Whelen Euro Series.

“Con CAAL c’è sempre stato un buon rapporto e abbiamo mantenuto i contatti nel corso degli anni. Sono davvero felice di unirmi a loro per il 2020. Abbiamo già ottenuto buoni risultati insieme e vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato. Sono sicuro che sono perfettamente preparati e dovremo lavorare per partire col piede giusto a Valencia,” ha detto Ercoli, che ha già svolto una sessione di test con CAAL.

“Voglio ringraziare tutti i membri del Racers Motorsport per i grandiosi cinque anni che abbiamo passato insieme. Ora sono pronto per un nuovo capitolo e non vedo l’ora di mettere piede in pista!”

CAAL Racing è uno dei team più prestigiosi della serie europea della NASCAR

Il team italiano ha conquistato la corona della NWES due volte consecutive con Alon Day e ha collezionato, con quattro diversi piloti, un impressionante numero di 28 vittorie e 19 pole positions in totale, il migliore di tutti i tempi, nella principale categoria della EuroNASCAR.

“Siamo contentissimi di riavere Gianmarco con noi dopo 5 anni. E’ un pilota che ha dimostrato fin da subito di avere le carte in regola per puntare in alto e in questi anni è cresciuto moltissimo, così come è cresciuto il team CAAL Racing,” ha detto Luca Canneori, team manager di CAAL Racing.

“Abbiamo svolto un test molto positivo e siamo fiduciosi di poter lottare per la vittoria del campionato. Crediamo che Gianmarco sia pronto per fare l’ultimo salto di qualità e salire sul

gradino più alto del podio delle finali di Hockenheim.”

Nella stagione 2019 Ercoli si è piazzato settimo in classifica generale, con al suo attivo un podio a Hockenheim e otto top-10 in 13 gare. Ha raggiunto i suoi risultati migliori nelle quattro gare dei playoff, finendo sempre nella top-5.

“L’ambizione è la stessa degli altri 30 piloti in griglia: vincere. Vogliamo essere competitivi per il successo fin dall’inizio e vogliamo segnare il maggior numero di punti possibile, perché, con una concorrenza così agguerrita nella NASCAR Whelen Euro Series, anno dopo anno il margine di errore è sempre più ridotto,” ha concluso Ercoli.

“Sono impaziente di partecipare ai playoff di Vallelunga, perché è la pista di casa e anche perché il tracciato è impegnativo. È una motivazione in più. Aspetto tutti al Colosseo!”

Il campionato NASCAR Whelen Euro Series avrà inizio il 25-26 aprile al Circuit Ricardo Tormo di Valencia, con quattro entusiasmanti gare NASCAR sullo stradale spagnolo da 4 Km.