Il pilota più vincente della NASCAR Whelen Euro Series ha scritto un altro capitolo per i libri di storia: Alon Day è il secondo pilota a diventare campione EuroNASCAR per la terza volta. L’atleta del team PK Carsport Monster Energy è arrivato quarto nella Finale 2 della EuroNASCAR PRO al Circuit Ricardo Tormo e ha sollevato il nuovissimo Tijey Championship Trophy dal podio nella cerimonia di chiusura della stagione.



Loris Hezemans ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale e settima in carriera nell’ultimo round della atipica stagione 2020.

Partito dalla pole, Alon Day ha mantenuto la testa della corsa alla prima curva del celebre circuito di Valencia. Il campione 2019 della NWES Loris Hezemans si è inserito al secondo posto, davanti a Giorgio Maggi e al contendente al titolo Lasse Soerensen. Poco dopo, i compagni di squadra Gianmarco Ercoli e Mauro Trione sono stati coinvolti in un incidente che ha innescato una bandiera gialla al terzo giro.

Tre giri dopo è stata sventolata nuovamente bandiera verde e, questa volta, è stato Hezemans a partire in grande stile. L’olandese ha preso il comando, al volante della Ford Mustang #50 Hendriks Motorsport, e ha creato un piccolo distacco dal resto del gruppo. In un momento di azione frenetica, Day ha perso diverse posizioni ed è scivolato al quarto posto, mentre i compagni di squadra di DF1 Racing Soerensen e Nicolò Rocca hanno entrambi sorpassato il 29enne nativo di Ashdod.

Con la mente concentrata sul campionato e un quarto posto che gli sarebbe comunque valso il titolo, Alon Day ha giocato in modo intelligente le sue carte e ha mantenuto la posizione. Hezemans ha vinto la gara dopo 18 giri emozionanti, mentre Lasse Soerensen è arrivato secondo davanti al suo compagno di squadra Rocca al termine di un lungo duello.

Day ha potuto finalmente festeggiare, consumando le gomme in spettacolari donuts. L’israeliano ha eguagliato il record di Ander Vilarino di tre vittorie nel campionato NWES.

“Non ho parole”, ha detto il nuovo campione. “Il 2020 è stato un anno difficile per me. Ho lasciato tutto in Israele e sono venuto a vivere in Belgio, per essere vicino alla sede del team PK Carsport. Il mio impegno è stato tanto da vincere il campionato. Non è stato un periodo facile, fisicamente e mentalmente, vivere da solo nel mezzo di un lockdown. Questo weekend è stato uno dei più impegnativi della mia vita. Ma ce l’ho fatta! Ringrazio tutta la squadra. Sono davvero felice in questo momento e finalmente posso tornare a casa”.

Il secondo posto ha garantito a Soerensen la vittoria del Junior Trophy 2020 e il secondo posto nella classifica generale del campionato. Il danese è stato il primo pilota a passare da EuroNASCAR 2 a EuroNASCAR PRO e a vincere una gara nella sua prima stagione. Il campione 2019 della NWES Hezemans ha concluso la stagione con una nota positiva e si è classificato terzo nella generale. Soerensen è stato raggiunto sul podio del Junior Trophy 2020, riservato a piloti fino a 25 anni, da Gianmarco Ercoli e Justin Kunz di CAAL Racing.

Davide Dallara è arrivato ottavo nell’ultima gara della stagione e ha conquistato la vittoria del Challenger Trophy. Al suo debutto nella NWES, nel 2020 il pilota di Not Only Motorsport avrebbe dovuto partecipare al campionato EuroNASCAR 2, ma un cambio tardivo nella formazione del team italiano lo ha promosso alla classe superiore. Dallara ha ripagato il team per la fiducia accordatagli con una spettacolare vittoria nel trofeo dedicato ai piloti bronze e silver della EuroNASCAR PRO.

La NASCAR Whelen Euro Series tornerà in azione nel 2021. La stagione si aprirà il 17-18 aprile al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. La nuova stagione sarà costituita da 28 round di “pure racing” – 14 gare per ogni campionato – che si svolgeranno su 7 circuiti stradali europei.