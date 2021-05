Il 15-16 maggio, la stagione 2021 della NASCAR Whelen Euro Series inizierà con il classico evento d’apertura al Circuito Ricardo Tormo di Valencia. Fin dalla nascita della NWES, piloti e squadre da tutto il mondo si sono uniti alla serie ufficiale europea della NASCAR per competere miglior campionato turismo del Vecchio Continente. All’apertura della stagione 2021, 50 piloti e 30 auto sono pronti per a darsi battaglia in rappresentanza di 16 diversi paesi.

Dopo aver debuttato nel calendario NWES nel 2012, il Circuit Ricardo Tormo raggiungerà un traguardo unico diventando la prima pista ad ospitare 10 eventi EuroNASCAR. Il tracciato spagnolo tornerà al suo tradizionale slot di apertura della stagione e sarà il primo punto di riferimento per team e piloti per misurare il duro lavoro svolto durante la pausa invernale.

EURONASCAR PRO: UNA GRIGLIA DI LIVELLO MONDIALE

Il campo partenti EuroNASCAR PRO è ancora una volta impressionante e pieno di piloti di prim’ordine. Il tre volte campione Alon Day detiene il record per il maggior numero di vittorie a Valencia tra i piloti in attività con 5 successi, ma l’ormai tre volte campione non avrà un compito semplice davanti a sé. L’israeliano tornerà da CAAL Racing dopo un anno lontano dal team italiano e in molti proveranno a detronizzarlo, a cominciare dall’ex campione del mondo di Formula 1 Jacques Villeneuve e dal campione 2019 della NWES Loris Hezemans.

Come detto i contendenti sono tantissimi. Sette piloti in griglia hanno vinto almeno una gara in EuroNASCAR PRO e allargando la lista ai vincitori della EuroNASCAR 2 il totale sale a undici. Esso comprende Day, Hezemans, Frederic Gabillon, Nicolò Rocca, Gianmarco Ercoli, Lucas Lasserre, Marc Goossens, Thomas Ferrando, il campione EuroNASCAR 2 2020 Vittorio Ghirelli, Ulysse Delsaux e Giorgio Maggi.

TANTE DOMANDE E UN SOLO VINCITORE

Cinque ex campioni EuroNASCAR 2 saranno sulla griglia della EuroNASCAR PRO. Uno di loro entrerà nella storia come il primo a vincere entrambi i campionati NWES? Day farà la storia vincendo un quarto titolo senza precedenti? Villeneuve centrerà la sua prima vittoria e il suo primo titolo in NASCAR? Gabillon conquisterà finalmente la corona nella sua ultima stagione nella NWES? Hezemans vincerà un secondo campionato? Le domande sono tante ma il campione della NWES sarà solo uno!

Il Junior Trophy vedrà quattro piloti a caccia del titolo: Ferrando, Delsaux, Maggi ed Ercoli. Tutti e quattro hanno il talento e i mezzi per lottare per il titolo NWES e la battaglia per il trofeo dedicato ai piloti di età pari o inferiore a 25 anni aggiungerà ancora più pathos alla loro stagione.

Nel Challenger Trophy, la battaglia si preannuncia essere una delle più intense delle ultime stagioni. Non meno di 10 piloti daranno la caccia al trofeo dedicato ai concorrenti Silver e Bronze in EuroNASCAR PRO. Davide Dallara cercherà di difendere il suo titolo contro il campione 2019 Henri Tuomaala e sicuri contendenti come Sebastiaan Bleekemolen, Yevgen Sokolovskiy e il campione 2016 Dario Caso.

EURONASCAR 2: PRESSIONE SU DAUENHAUER

La EuroNASCAR 2 è solitamente il campionato più imprevedibile della EuroNASCAR, ma la stagione 2021 inizierà con un chiaro favorito: il secondo classificato del campionato 2020 Tobias Dauenhauer. Con tre vittorie nella sua stagione da rookie, il giovane tedesco sarà l’uomo da battere. Gli sfidanti saranno tanti, primo fra tutti il suo compagno di squadra Martin Doubek. Nel 2020 ha sfondato con due vittorie e punterà al campionato fin dal primo evento di Valencia.

I due piloti dell’Hendriks Motorsport saranno gli unici in pista ad aver vinto una gara della EuroNASCAR 2, ma il libro dei record potrebbe cambiare rapidamente. Molti talenti emergenti punteranno alla victory lane: Vladimiros Tziortzis, Simon Pilate, Francesco Garisto, Justin Kunz, i veterani di ritorno Advait Deodhar, Pierluigi Veronesi, Naveh Talor e molti altri.

Arianna Casoli inizierà la stagione pronta a difendere il Legend Trophy vinto nel 2020 e a riconquistare il Lady Trophy. Nella classifica per i piloti over 40, l’italiana dovrà fronteggiare la concorrenza di altri 12 piloti. Tra di essi il secondo classificato dello scorso anno Yevgen Sokolovskiy, il campione 2019 Ian Eric Waden, Michael Bleekemolen e new entry come Max Lanza e Miguel Gomes.

Il Rookie Trophy vedrà la partecipazione di quattro contendenti: gli italiani Alberto Panebianco e Paolo Valeri, il finlandese Leevi Lintukantu, membro del Drivers Recruitment Program e l’austriaca Alina Loibnegger, che gareggerà anche per il Lady Trophy.

LA DIRETTA ANCHE SU LIVEGP.IT

La stagione 2021 della NASCAR Whelen Euro Series inizierà ufficialmente il 15-16 maggio presso il celebre Circuito Ricardo Tormo di Valencia. Grazie alla interconnessione tra Sim Racing e corse nella vita reale – la prima assoluto negli sport motoristici internazionali – della EuroNASCAR Esports Series 2021, la Ford Mustang #50 dell’ Hendriks Motorsport è già in testa alla classifica del Campionato a squadre. Tobias Dauenhauer ha, infatti, guadagnato 40 punti, vincendo il titolo nel mondo virtuale su iRacing.

Le qualifiche e tutte le gare del NASCAR GP Spain saranno trasmesse in diretta sui profili social della EuroNASCAR – YouTube, Facebook, Twitch – e sulla pagina Facebook di LiveGP.it