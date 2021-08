Quinto acuto per Kyle Larson nella NASCAR Cup Series 2021 a Watkins Glen. Il portacolori dell’Hendrick Motorsport si impone con forza a Watkins Glen per l’undicesima volta in carriera, la seconda in un non ovale. Il risultato odierno è oltremodo importante per il #5 di casa Chevrolet che si avvicina al titolo della ‘regular season’.

Watkins Glen: Larson padrone indiscusso

La tradizionale sfida nello Stato di New York per la NASCAR Cup Series si è aperta con una lotta a tre per la leadership. Brad Keselowski #2 (Penske), scattato dalla pole-position, ha iniziato ad allungare seguito dal teammate Joey Logano #22 e da Kyle Larson #5 (Hendrick Motorsport). Il primo colpo di scena è arrivato al sesto passaggio quando, in curva 6, Keselowski ha perso il controllo dell’auto e si è girato nella via di fuga in asfalto.

Logano ha preso in mano la corsa al restart ed ha vinto la Stage 1 davanti ad un ottimo Larson. Il gioco delle strategie ha ribaltato la classifica con il Joe Gibbs Racing che ha raggiunto la vetta grazie al campione 2017 Martin Truex Jr #19 (Gibbs). La situazione non è cambiata con il pilota Toyota che ha concluso il secondo segmento davanti al compagno Christopher Bell #20 (Gibbs) e Kevin Harvick #4 (Haas).

Treux e Bell hanno continuato a gestire la corsa davanti a Larson. Quest’ultimo, dopo aver spinto in testacoda il #20 in curva 1, ha iniziato ha beffato Truex in pit lane durante l’ultima sosta e si è lanciato verso il successo. Secondo posto per Chase Elliott, partito ultimo dopo un infrazione durante le verifiche tecniche che precedono la prova.

Appuntamento ancora su road course il prossimo fine settimana. La Cup Series si appresta a debuttare all’interno dello stradale dell’Indianapolis Motor Speedway per una manifestazione che di fatto sostituisce la famosa ‘Brickyard 400′. Ricordiamo che nel medesimo fine settimana gareggerà anche l’IndyCar Series.

Luca Pellegrini