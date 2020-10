Kyle Busch torna a vincere in Texas, nella penultima prova del ‘Round of 8’ dei NASCAR Playoffs. Il #18 del gruppo, escluso dalla lotta per il titolo dopo la tappa del Charlotte Roval di due settimane fa, si impone per la quarta volta in carriera nel catino di Forth Worth, la 57^ nella seguitissima serie statunitense.

Gara iniziata domenica e finità mercoledì

La prova è iniziata domenica sera alle 21.00 e dopo 52 passaggi è stata sospesa per l’arrivo della pioggia. Il maltempo ha costretto gli organizzatori a posticipare la prova che è ripresa 72 ore dopo. Al restart, Clint Bowyer ha preso il comando delle operazioni ed ha vinto la prima Stage davanti a Martin Truex. Quest’ultimo, #19 di Gibbs, ha strappato all’alfiere di casa Haas #14 il comando delle operazioni e sembrava il padrone della seconda frazione.

Negli ultimi giri della Stage, Truex ha perso la vetta del gruppo a favore di Kyle Busch che, dopo il successo nella Stage 2, non ha più ceduto il primo posto. Con una strategia alternativa, Busch ha comandato gli ultimi 60 giri risparmiando fino all’ultima goccia di carburante. Truex si è dovuto accontentare del secondo posto davanti a Christopher Bell (Leavine Family Racing), Ryan Blaney (Penske) ed ad Alex Bowman (Hendrick).



Kyle Larson e il prossimo appuntamento

Oltre alla notizia della vittoria di Busch, evidenziamo il ritorno in pista nel 2021 di Kyle Larson. Ricordiamo infatti che l’ex pilota Ganassi tornerà in pista dopo esser stato escluso dalla NASCAR. Il californiano fu allontanato dopo aver utilizzato un epiteto razzista durante una competizione virtuale su iRacing.

Kurt Busch #1, Martin Truex #19, Chase Elliott #9 ed Alex Bowman #88 sono i quattro piloti che al momento verrebbero esclusi dalla finale di Phoenix. Appuntamento domenica in Virginia nella mitica Martinsville per la 35^ tappa della NASCAR Cup Series 2020.

Luca Pellegrini