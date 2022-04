Ross Chastain ha messo in bacheca la ‘Geico 500’, la gara primaverile della NASCAR Cup Series a Talladega. Il pilota del Trackhouse Racing Team festeggia il secondo acuto in carriera a poche settimane dalla bellissima affermazione in Texas tra le pieghe del COTA.

Talladega, Chastain mette tutti in fila negli ultimi metri

Prime due Stage abbastanza tranquille nel più grande ovale della NASCAR Cup Series. La prova non ha regalato particolari emozioni nei segmenti iniziali, vinti rispettivamente da Bubba Wallace (23XI Racing) e William Byron (Hendrick Motorsports #5).

Da segnalare nella Stage 2 il primo importante colpo di scena, un incidente causato dal già citato Wallace che ha escluso Joey Logano. Il #22 di Penske è rimbalzato contro le barriere prima di rientrare nel gruppo ed escludere dei nomi interessanti come Daniel Suarez, Austin Cindric, Brad Keselowski, Harrison Burton, Todd Gilliland, Cole Custer, Ty Dillon e Ricky Stenhouse Jr.

The No. 22 gets into the wall, and multiple cars are collected entering Turn 1. pic.twitter.com/GBLAo7VYap — NASCAR (@NASCAR) April 24, 2022

Denny Hamlin (Gibbs #11) ha tentato di prendere in mano la corsa dopo l’ultima sosta in pit road, avvenuta a meno di 30 passaggi dalla fine. Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5) ha rimpiazzato in vetta al gruppo il tre volte vincitore della Daytona 500 che si è messo ad inseguire in quinta piazza.

Il finale è stato semplicemente pazzesco con Larson che ha ceduto a Erik Jones (Petty/GMS #43) che ha iniziato al comando l’ultimo passaggio. La Camaro #43 da chiuso la porta all’esterno a campione in carica, una scelta che ha spalancato la strada a Chastain che dall’interno ha salutato i rivali e li ha ritrovati dopo la bandiera a scacchi. Successo incredibile per il nativo dello Stato della Florida, notoriamente conosciuto come ‘The Watermelon Man’.

Prossima gara tra una settimana nella mitica pista di Darlington in South Carolina. Si terrà il tradizionale ‘Throwback weekend’, evento in cui la NASCAR ricorda la propria storia con delle livree che hanno scritto delle pagine indelebili di questo sport.

Luca Pellegrini