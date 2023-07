Shane van Gibsergen ha vinto la prima storica gara cittadina della NASCAR Cup Series, manifestazione che si è tenuta in quel di Chicago. Il neozelandese, al debutto nella categoria nella singola manifestazione disputata nello Stato dell’Illinois, sigla la storia diventando il primo pilota ad imporsi all’esordio dal 1963 ad oggi.

Il pluricampione del Supercars Championship, invitato da Trackhouse Racing a bordo della Chevy Camaro #91 che tra il 2022 ed il 2023 aveva visto in scena il finnico Kimi Raikkonen, ha fatto la differenza sotto la pioggia, abile a distinguersi sin dalle prove libere.

RETWEET to congratulate @shanevg97! 🏁 Shane van Gisbergen, three-time @supercars champ, WINS in his @NASCAR debut on the Streets of Chicago! pic.twitter.com/30CZAPvUUd — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 3, 2023

Il terzo posto contro il cronometro ha proiettato verso il successo il ‘kiwi’ che nel finale si è conteso il successo di una corsa che è stata posticipata a lungo per una pioggia continua. Nel corso del pomeriggio americano è arrivato anche l’accorciamento della sfida di 15 tornate, una decisione volta ad evitare l’arrivo del buio.

SVG, dopo nove caution ed un overtime, ha potuto festeggiare davanti a Justin Haley (Benesch Law Chevrolet #31), Chase Elliott (Hooters Chevrolet #9), Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) e Kyle Busch (3CHI Chevrolet #18). Molteplici i colpo di scena in una lunga giornata d’azione, un evento storico che non ha precedenti nei 75 anni della NASCAR Cup Series.

Tra una settimana la prossima competizione d’Atlanta per quanto riguarda la famosa categoria americana, serie che sta regalando diverse emozioni. In Georgia si tornerà a gareggiare all’interno di un ovale, uno specifico catino che dopo le recenti modifiche può essere paragonato, con le dovute differenze, a Daytona o a Talladega.

SVG, un pilota non comune

Molti non conoscono, purtroppo, la figura di SVG. Il neozelandese è indubbiamente uno dei piloti in attività più versatili al mondo, una caratteristica ben nota a molti anche prima del leggendario acuto nella NASCAR Cup Series.

Il 34enne neozelandese è una stella in Australia nel Supercars Championship, tre volte campione con Red Bull Ampol Racing e già due volte vincitore del campionato. Il nativo di Auckland ha saputo più volte mettersi in gioco, ogni volta in cui è uscito dalla propria ‘comfort zone’ ha sempre dato spettacolo tra i migliori.

L’affermazione di Chicago si unisce alla perfezione all’eccellente risultato nel Rally di Nuova Zelanda valido per il FIA World Rally Championship 2022 o al titolo nel 2016 nell’attuale Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. SVG è un pilota fuori dal comune, un volto raro del motorsport che dopo l’Europa ha saputo sbancare anche in America.

Luca Pellegrini