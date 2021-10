Kyle Larson conquista il Charlotte Roval nella NASCAR Cup Series. Il #5 del gruppo si impone per la settima volta in questo 2021 mettendo di fatto un piede nella ‘Championship 4’, la finale che si svolgerà in quel di Phoenix.

Il road course del North Carolina elimina definitivamente dalla lotta per il titolo Christopher Bell #20 (Gibbs), Kevin Harvick (Haas #4), William Byron (Hendrick #24) ed Alex Bowman (Hendrick #48).

Roval: Larson barcolla, ma non molla

La quarta competizione della storia della Cup Series al Charlotte Roval si è aperta sotto il controllo di Denny Hamlin #11 (Gibbs), autore della pole-position ed unico pilota del gruppo ad aver già passato il turno per il ‘Round of 8’ prima della tappa in North Carolina.

AJ Allmendinger #16 (Kaulig) e Chase Elliott #9 (Hendrick) si sono contesi il primo traguardo volante di giornata. Il protagonista dell’Xfinity Series ha dovuto cedere al campione 2020 che ha messo in bacheca un punto prezioso per i Playoffs grazie ad una bella mossa nel secondo settore del Roval.

Primi problemi per Hendrick Motorsport

La prova di Hendrick Motorsport è continuata nel peggiore dei modi con dei problemi elettrici che hanno rallentato la corsa della #48 di Alex Bowman e della #5 di Kyle Larson. Le Chevy sono state protagoniste anche della Stage 2 con William Byron all’attacco di Kyle Busch (Gibbs #18), vincitore del secondo traguardo volante dopo aver respinto il recupero del #24 di Hendrick.

Il primo colpo di scena della serata è arrivata nei primi passaggi della parte conclusiva con Chase Elliott (Hendrick #9) che è stato spinto a muro da Kevin Harvick (Haas #4) nell’ultimo tratto dell’infield. Il campione in carica ha colpito il muro e successivamente è stato preso da Cole Custer (Haas #41) che ha danneggiato gran parte del retrotreno.

Byron è tornato in vetta nelle battute seguenti, ma una nuova caution ha rimescolato la situazione. Tutti si sono fermati ad eccezione di Denny Hamlin che ha preferito continuare con gomme usate.

14 giri per il Round of 8 al Roval

La battaglia è entrata nel vivo con Hamlin attaccato da Larson e Reddick. La prova ha subito una nuova battuta d’arresto pochi minuti dopo il primo restart in seguito ad un clamoroso errore da parte di Kevin Harvick, out dopo aver completamente sbagliato la prima impegnativa staccata del Charlotte Roval.

Larson ha avuto un perfetto restart che gli ha permesso di prendere la leadership in curva 4. La Camaro #5 ha preso un piccolo gap su Tyler Reddick #8 (RCR) e Byron che non sono più riusciti a chiudere il gap con il californiano che non aveva mai vinto nello stradale del North Carolina.

Appuntamento da non perdere tra sette giorni in quel del Texas per la prima prova del ‘Round of 8’.

Luca Pellegrini