Alex Bowman vince la prova di Richmond della NASCAR Cup Series. Il #48 del gruppo trionfa per la terza volta in carriera, la prima nel catino che sorge nello Stato della Virginia. L’alfiere di Hendrick Motorsport diventa l’ottavo vincitore diverso nelle prime nove appassionanti prove della famosa categoria americana.

La competizione odierna della NASCAR si è aperta sotto l’insegna del Joe Gibbs Racing. Denny Hamlin #11 e Martin Truex Jr #17, a segno settimana scorsa in quel di Martinsville, hanno dominato la scena nelle prime due Stage. Ad avere la meglio è stato il primo dei due piloti citati che, dopo aver vinto entrambe le frazioni, ha allungato sulla concorrenza.

La situazione è cambiata nella frazione conclusiva quando, alla coppia di casa Toyota, si è aggiunto Joey Logano #22, a segno a Marzo nello sterrato di Bristol proprio davanti ad Hamlin. Il campione 2018 ha preso il comando delle operazioni, prima di difendersi dal ritorno del tre volte vincitore della Daytona 500.

Il settimo ed ultimo restart, avvenuto a meno di 30 giri dalla fine, ha cambiato la situazione in testa alla corsa. Hamlin, passato al comando grazie ad una splendida sosta ai box, ha gestito una ripartenza che ha avuto un singolo protagonista: Alex Bowman.

