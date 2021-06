Due gare spettacolari hanno caratterizzato il doubleheader di Pocono, il primo e l’unico della NASCAR Cup Series. Alex Bowman e Kyle Busch si dividono i successi in uno degli ovali più atipici del calendario della famosa categoria statunitense.

Pocono, race-1: Bowman trionfa, Larson out all’ultima curva

Sembrava tutto finito a due giri dalla conclusione della race-1, una prova che sembrava incoronare per la quarta volta consecutiva il californiano Kyle Larson. Il #5 del gruppo ha perso all’ultima curva del final lap in seguito ad un problema ad una ruota.

Il portacolori di Hendrick Motorsport non ha potuto evitare l’impatto con le barriere, una situazione che ha regalato ad Alex Bowman il terzo successo del 2021, il quinto in carriera. La Camaro #48 ha dato spettacolo con il già citato Larson che negli ultimi 10 giri ha beffato l’avversario dopo una bellissima battaglia per il primato.

La Stage 1 è stata conquistata da Kyle Busch (Joe Gibbs #18), mentre la seconda frazione ha visto il successo di Kurt Busch (Ganassi #1). Il primo dei due fratelli ha provato ad impensierire le Chevrolet di Hendrick che vincono per la sesta settimana di fila nella Cup Series!

Race-2: Kyle Busch vince senza fermarsi

Una sosta in meno permette a Kyle Busch di compiere una rimonta pazzesca e di vincere race-2 del doubleheader di Pocono della NASCAR Cup Series. Il #18 del Gibbs Racing ha gestito alla perfezione il carburante in un finale incredibile.

Come accaduto sabato, il secondo round della Cup Series a Pocono si è acceso negli ultimi 30 giri in corrispondenza dell’ultima sosta. Dopo le due Stage, vinte rispettivamente da Martin Truex Jr (Gibbs #19) e William Byron (Hendrick #24), la corsa è entrata nel vivo con un allungo da parte di Alex Bowman.

La Camaro #48 è stata inseguita dalla Ford Mustang #4 dello Stewart-Haas Racing di Kevin Harvick, primo lo scorso anno in quel di Pocono. Tutto si è modificato dopo le soste con un gruppetto di piloti che ha deciso di non fermarsi.

Kyle Busch #18 (Gibbs) e Kyle Larson #5 (Hendrick), lontani dalla vetta dopo alcuni problemi nelle prime fasi, Kurt Busch #1 (Ganassi) e William Byron #24 (Hendrick) e Denny Hamlin #11 (Gibbs) hanno deciso di non fermarsi e di provare di arrivare alla bandiera a scacchi.

Byron ed Hamlin, rispettivamente primo e secondo, si sono arresi nel finale ed hanno spalancato la porta a Kyle Busch che con una gestione perfetta del carburante rimasto ha vinto race-2 su Larson.

Prossima prova a Road America, pista in cui la NASCAR Cup Series non ha mai corso.

Luca Pellegrini