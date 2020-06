Kevin Harvick vince per la prima volta nella sua carriera sul tracciato di Pocono, quattordicesimo round della NASCAR Cup Series. Il #4 di casa Haas rompe una sorta di maledizione che, da anni, non gli permetteva di entrare nella victory lane del catino di Long Pond. Lo spettacolo non è mancato nella Race 1 del primo doubleheader della storia della seguitissima categoria statunitense. Dopo un ritardo per via del maltempo, ancora protagonista, Aric Almirola #10 (Haas) ha iniziato alla grande l’evento prima di entrare in lotta con Joey Logano #22 (Penske), primo nella Stage 1. Il #10 del gruppo, vincitore del sorteggio che determina la pole position, si è preso la rivincita sul campione 2018 della serie durante il secondo segmento della gara, siglato con un ampio gap sulla concorrenza.

Harvick ha giocato di strategia ed è salito al comando a meno di 20 passaggi dalla fine. Il #4 del gruppo sembrava avere la vittoria in tasca, ma tutto è stato rimesso in discussione negli ultimi decisivi passaggi. Denny Hamlin, #11 di casa Gibbs Racing, ha approfittato di alcuni doppiaggi per attaccare il rivale nelle ultime due tornate. Hamlin non ha mai realmente impensierito il campione della Cup Series del 2014 che ha potuto festeggiare il terzo sigillo del 2020.

Questa sera è prevista la gara 2, programmata su una distanza di 10 giri superiore rispetto ad ieri. Ryan Preece #17, ventesimo ieri, scatterà dalla pole a causa dell’inversione dei primi 20 del gruppo. Ricordiamo che non possono essere cambiati i componenti delle auto. Le vetture dovranno avere gli stessi elementi di ieri. In caso in cui si debba necessariamente sostituire qualche elemento, il pilota dovrà scattare ultimo. Questa sera alle 22.00 la quindicesima prova dell’anno.

Leggi anche: NASCAR | TALLADEGA: RYAN BLANEY LA SPUNTA PER SOLI 7 MILLESIMI!

Luca Pellegrini