Appuntamento da non perdere questo fine settimana dal Darlington Raceway per la prima prova dei NASCAR Playoffs per quanto riguarda la Cup Series. Tutto è pronto per dieci interessantissime prove che ci terranno compagnia fino a novembre quando scopriremo il campione 2022.

Chase Elliott, Ross Chastain, Joey Logano, Kyle Larson, William Byron, Denny Hamlin, Tyler Reddick, Kevin Harvick, Chase Briscoe, Christopher Bell, Daniel Suarez, Kurt Busch, Kyle Busch, Alex Bowman, Austin Dillon, Ryan Blaney ed Austin Cindric sono coloro che si contenderanno un posto nel ‘Championship 4’, evento che al Phoenix Raceway sancirà il vincitore del titolo.

Let the #NASCARPlayoffs begin. The Race for the Championship continues at Darlington this Sunday at 6P ET on @USA_Network. pic.twitter.com/ZZmIDTkwUk — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 30, 2022

Con un format particolare come quello della NASCAR appare molto complesso effettuare un pronostico. Tutto può succedere nelle tre fasi che compongono una lotta che non ha eguali nel mondo del motorsport. Hendrick Motorsports cerca il tris dopo i risultati avuti con Kyle Larson (2021) e Chase Elliott (2020), georgiano che ha vinto la regular season con una prova d’anticipo rispetto alla rocambolesca finale di Daytona che ha concesso ad Austin Dillon di passare il turno insieme a Ryan Blaney.

Come noto, invece, mancherà all’appello Martin Truex Jr (Gibbs #19), campione 2017 che non è riuscito a fare la differenza nelle ventisei competizioni che abbiamo commentato fino a settimana scorsa quando sono stati eletti i 16 piloti che si contenderanno la Cup Series 2022.

NASCAR Playoffs 2022, il format

Come accaduto negli ultimi anni il format dei Playoffs della NASCAR Cup Series è molto semplice. Vi sono quattro fasi, ognuna composta da tre corse ad eccezione della finale che come già anticipato si svolgerà in una singola sfida che dal 2020 ad oggi si svolge in Arizona a Phoenix.

Ogni round è composto da un’Elimination Race che toglie dai giochi quattro protagonisti dopo tre prove. Da 16 i protagonisti dei Playoffs diventeranno 12, poi 8 e successivamente quattro, gli unici che si giocheranno tutto nella 36ma ed ultima gara dell’anno.

Per accedere alla fase seguente del campionato basta vincere una prova per avere la certezza di passare il turno. In alternativa bisogna lottare con i punti ottenuti tra regular season e Playoffs, una scomoda situazione che può riservare grandi sorprese.

Luca Pellegrini