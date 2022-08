Austin Dillon ha vinto la seconda prova di Daytona della NASCAR Cup Series. Il #3 del RCR svetta e passa ai Playoffs insieme a Ryan Blaney, unico tra i protagonisti del ‘Round of 16’ a passare senza l’assenza di vittorie. La pioggia ha mietuto vittime nel ‘World Center of Racing’, un incidente per via del maltempo ha infatti eliminato metà dei protagonisti a meno di 30 giri dalla fine.

Let the #NASCARPlayoffs BEGIN! RETWEET if your favorite @NASCAR Cup Series driver made it. pic.twitter.com/WS465yU6xJ — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 28, 2022

Blaney e Truex in lotta per i Playoffs tra gli incidenti

Dopo un ritardo di oltre un giorno per maltempo, la tappa finale della regular season si è aperta con un primo colpo di scena che ha visto in difficoltà Ryan Blaney (Penske #12), pilota in lotta per un posto nei Playoffs insieme a Martin Truex Jr (Gibbs #19).

L’alfiere del ‘Capitano’ è stato coinvolto in una carambola all’uscita di curva 2, un incidente che ha portato verso un giro conclusivo che concluderà la Stage 1 sotto l’insegna della Ford Mustang #22 del Team Penske affidata a Joey Logano.

Big trouble for Ryan Blaney! If Martin Truex Jr. catches him in points and we get a new winner below them in points (in the top 30), he'd be out of the playoffs. 📺 : CNBC and Peacock. pic.twitter.com/ou2V7sk0bg — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 28, 2022

Toyota ha risposto a Ford controllando la seconda parte dell’evento. Kyle Busch (Gibbs #18) non ha avuto molti problemi a mettere in bacheca il secondo ‘traguardo volante’ di una serata che presto dovrà fare i conti con la pioggia.

Il secondo colpo di scena dell’evento è arrivato dopo pochi minuti dall’inizio della parte conclusiva dell’evento di Daytona, una incidente che ha visto protagonista anche Truex che provava a controllare la situazione dopo gli ingenti danni riportati da Ryan Blaney. La situazione si è complicata anche per il #19 del gruppo, l’ex campione della categoria è stato rallentato da una carambola causata da Tyler Reddick che pochi metri prima della curva 3 spingeva in testacoda la Ford Mustang #34 di Michael McDowell (Front Row Motorsports).

Una sgradita sorpresa

Una sgradita sorpresa è arrivata per tutti i protagonisti a 22 passaggi dalla conclusione all’ingresso di curva 1-2. La pioggia è arrivata come da pronostico nella prima parte del mitico impianto statunitense, una situazione che ha causato un clamoroso incidente che ha messo il punto alla prova di molti protagonisti.

Kevin Harvick, Tyler Reddick, Chase Elliott, Aric Almirola, Denny Hamlin, Daniel Hemric, Chris Buescher, Kyle Busch, Harrison Burton, Bubba Wallace, Justin Haley, Ty Dillon, Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr., Cody Ware e Daniel Suarez sono finiti contro le barriere, Austin Dillon è stato l’unico a sopravvivere ad una carambola impressionante che ha preceduto una lunga red flag per pioggia.

BIG CRASH in Turns 1 and 2 and Daytona!@austindillon3 SOMEHOW avoids all the mayhem and comes out in the lead! #NASCAR 📺 : @CNBC and @peacockTV pic.twitter.com/aYYdF1hp6l — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 28, 2022

Dillon resta al top e vince

Dopo una forte pioggia ed una lunghissima bandiera rossa, la prova di Daytona è ripresa con Austin Cindric che sembrava poter controllare la scena fino all’arrivo dopo aver composto un piccolo gruppetto di cinque auto.

Il #2 di Penske dovrà arrendersi per problemi a 3 passaggi dalla fine, Austin Dillon salirà nuovamente al top e potrà festeggiare un bellissimo successo che escluderà dalla lotta per i Playoffs un nome pesantissimo come quello di Truex. Il #19 del gruppo ha salutato la compagnia, out per soli 3 punti.

Appuntamento ora settimana prossima in quel di Darlington per una prova da non perdere, la prima delle tre che comporranno il ‘Round of 16’ dei Playoffs 2022.

Luca Pellegrini