Joey Logano #22 torna a vincere nella NASCAR, in pista a Phoenix per il quarto appuntamento stagionale. Il pilota del team Penske, già primo sotto la bandiera a scacchi di Las Vegas, si conferma al vertice della categoria al termine di una gara in cui è successo di tutto. Per Logano si tratta del secondo successo in Arizona, il primo nella nuova pista di Phoenix.









L’evento si è aperto con un bellissimo duello tra Chase Elliott #9 e Kevin Harvick #4, nove volte vincitore su questo tracciato, ma mai nel nuovo layout. Elliott ha centrato la Stage 1 prima di perdere un giro a causa di un problema ad una ruota. Mentre cercava di recuperare il giro perso, conquistato al termine della Stage 2 grazie alla regola del free pass, Brad Keselowski #2 si è preso la leadership siglando la seconda frazione di gara. Il #2 di casa Penske, mai primo nel deserto di Phoenix, ha vinto la seconda Stage nonostante un’incidente avuto con Blaney #12 e Denny Hamlin #11.

PHOENIX, LOGANO VINCE UNA FINAL STAGE MOLTO INCERTA

Logano ha gestito alla grande la Final Stage, resistendo a Harvick #4, fino alla fine all’attacco della prima piazza. Logano, quasi in testacoda durante una ripartenza per una forte spinta da parte di Bowman #88, ha tenuto la vetta del gruppo nell’overtime. Gli ultimi due giri hanno visto Logano mantenere un solido gap su Harvick e Ky. Busch, unico pilota del gruppo di testa con gomme fresche.

Terzo posto per Kyle Busch #18 davanti a Kyle Larson #42 e Clint Bowyer #14, mentre è da sottolineare la discreta prova di Tyler Reddick #8. Il campione delle ultime due edizioni della NASCAR Xfinity Series ha dato del filo da torcere ai migliori fino a quando, a causa di una strategia azzardata con le gomme, è finito a muro danneggiando in modo irreparabile la vettura.

Dopo tre gare vinte da ciascuna delle case costruttrici impegnate nella Cup Series, a Phoenix è arrivato il bis da parte delle Ford e Penske. Attendiamo una risposta dal team Haas, unica squadra di punta che non ha ancora conquistato una vittoria.

La NASCAR saluta la costa ovest per spostarsi in Virginia. Tra sette giorni si torna in pista nella location di Atlanta.

Luca Pellegrini