Dal 2021 la NASCAR Cup Series cambierà totalmente i regolamenti con la nascita delle Next Gen cars. I dettagli tecnici non li conosciamo ancora, ma sicuramente sappiamo già che verrà abbandonato il cambio ad H con quattro rapporti. La leva del cambio dovrebbe restare, ma si utilizzerà un sequenziale a cinque marce.









Next gen, addio ai 5 bulloni

Goodyear, unico fornitore dei pneumatici per tutte le principali serie della NASCAR, ha annunciato che la Cup Series 2021 saluterà le gomme da 15″ ed i 5 bulloni.

Un singolo bullone ed una ruota da 18″ entreranno in vigore dal prossimo anno, al fine di garantire una sicurezza indispensabile visto l’aumento delle prestazioni.

John Probst, presidente per l’innovazione e lo sviluppo della NASCAR, ha dichiarato come questa scelta sia stata indispensabile per restare al passo con i tempi, visto che il mercato delle auto attuali è in contrasto con le “tecnologie” presenti attualmente nel campionato. Oltre ai 5 bulloni, la Cup Series saluterà anche le taniche, utilizzate dai meccanici per l rifornimenti ai box.

Verranno introdotti anche i martinetti, una normalitá per le competizioni di tutto il mondo, ma non per la principale serie stock americana. Le Next Gen cambiano molti aspetti tradizionali della Cup Series con delle scelte che fanno discutere molto i puristi di un mondo che sta cambiando.

Dopo l’introduzione dell’attuale format dei Play-off, modificati nel 2015, e l’introduzione delle Stage, nate nel 2017, le Next Gen portano a termine un netto cambio di stile che con il tempo dobbiamo comprendere ed accettare.

Luca Pellegrini