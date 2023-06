Ross Chastain ha vinto la prova di Nashville della NASCAR Cup Series. Il #1 di Chevy festeggia con Trackhouse Racing per la prima volta in questo 2023, la terza in carriera dopo una gestione perfetta di una competizione che si è decisa solamente nel finale.

Il nativo dello Stato della Florida è stato protagonista concludendo davanti a Martin Truex Jr (Bass Pro Shops Toyota #19) ed a Denny Hamlin (FedEx Ground Toyota #11). Le due auto del Joe Gibbs Racing hanno alzato bandiera bianca contro ‘the watermelon man’, superiore sin dalle qualifiche.

Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9) e Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) hanno concluso la Top5, il georgiano ed il californiano erano i favoriti della vigilia dopo i risultati ottenuti negli ultimi due anni nell’impegnativo catino che sorge nei pressi di Nashville.

RETWEET if your favorite @NASCAR Cup Series driver scored a top-ten finish at @NashvilleSuperS! pic.twitter.com/zyapm7aKOf — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) June 26, 2023

Cresce ora l’attesa per settimana prossima quando a Chicago si disputerà la prima gara della NASCAR Cup Series all’interno di uno street circuit. La battaglia è assicurata nello Stato dell’Illinois, tutto può succedere in una rassegna che è già entrata nella storia.

La sfida di domenica è indubbiamente una vera e propria chance per tutti per agguantare un pass per i Playoffs. Ricordiamo infatti che ogni singolo successo durante la regular season prescrive automaticamente un pass per la fase determinante del campionato che come accaduto nelle ultime stagioni si comporrà di 10 appassionanti corse in tutto il North America.

William Byron e Kyle Busch, entrambi con tre gioie all’attivo, sono rispettivamente al primo ed al secondo posto nella Cup Series quando ci avviciniamo ad un caldissimo mese di luglio, cruciale per l’assegnazione dei pass per i NASCAR Playoffs che inizieranno successivamente a settembre da Darlington con la tradizionale Southern 500 (North Carolina).

Luca Pellegrini