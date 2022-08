Kevin Harvick spezza in Michigan una vera e propria maledizione e dopo oltre una stagione vince nella NASCAR Cup Series. Il #4 di Haas si impone per la 59ma volta in carriera, la sesta nello speciale catino che questo week-end ha accolto la ‘FireKeepers Casino 400’.

If you thought Ryan Blaney and Martin Truex Jr. were safe bets to make the playoffs going into the weekend, think again.

With Kevin Harvick's win, he jumps ahead of Truex with just ONE SPOT LEFT in the postseason remaining! #NASCAR pic.twitter.com/fupte1E9SQ

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 8, 2022