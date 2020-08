Kevin Harvick non ha avuto rivali in Michigan, sede del secondo doubleheader della storia della NASCAR Cup Series. Il #4 di casa Haas ha dominato entrambe le prove e confermato la sua leadership nella classifica della regular season. La gara ieri sera ha regalato al pilota Ford la quarta affermazione in carriera in Michigan, tutte raccolte nel mese d’agosto.

Nella prima delle due competizioni previste, entrambe indette sulla distanza dei 156 giri, il campione 2014 della categoria ha vinto entrambe le Stage prima di controllare senza tanta fatica il primato nell’ultima e decisiva frazione. Nella 21° competizione del 2020 il #4 del gruppo ha vinto davanti a Brad Keselowski #2 (Penske) ed a Martin Truex Jr #19 (Gibbs). Il primato di Harvick non è mai stato messo in discussione, nonostante le tante ripartenze che hanno condizionato la fase conclusiva della gara.

Domenica sera la prova è stata invece più combattuta con Kevin Harvick che ha dovuto ‘sudare’ il successo contro Denny Hamlin #11 (Gibbs). Dopo la prima Stage dominata da Clint Bowyer, la Ford Mustang #4 è salita in cattedra nella seconda frazione prima di confermarsi nell’ultimo terzo di gara. Harvick ha sfidato le auto del Joe Gibbs che nel finale hanno cercato in tutti i modi di rovinare la festa di Haas. Hamlin ha recuperato negli ultimi 10 giri il margine sul rivale cercando di infilarlo in ogni punto disponibile. Un’impresa fallita per la Toyota #11, sconfitta per 93 millesimi.

Restano al momento quattro gare alla fine della regular season. Prossimo round sul tracciato di Daytona, per una prova inedita all’interno del road course del World Center of Racing.

