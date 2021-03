William Byron sigla all’Homestead-Miami Speedway il terzo atto della NASCAR Cup Series 2021. La Camaro #24 di casa Hendrick Motorsport torna a vincere a meno di dodici mesi dall’ultima affermazione, ottenuta nell’estate 2020 a Daytona in occasione della Coca Cola 400.

L’ex campione della Truck e dell’Xfinity Series si impone per la prima volta nel catino di un miglio e mezzo che sorge nello Stato della Florida, tracciato che fino al 2019 ha ospitato il ‘Championship 4’.

An impressive drive in so many ways!

Retweet to congratulate @WilliamByron on tonight's win at @HomesteadMiami! pic.twitter.com/9zXo4rPG9m

— NASCAR (@NASCAR) March 1, 2021