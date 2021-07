Aric Almirola vince al Loudon (New Hampshire Motor Speedway) della NASCAR Cup Series e regala al Team Haas la prima gioia del 2021. La squadra di Gené Haas e Tony Stewart la prima gioia stagionale ed entra ufficialmente nei Playoffs a quattro gare dalla finale della regular season di Daytona.

New Hampshire: pioggia di emozioni

La pioggia regala subito emozioni durante la Stage 1. Nel corso dei primi giri Kyle Busch, leader della gara, è finito violentemente contro il muro di curva 1-2, l’unico punto della pista bagnato. Martin Truex Jr #19, compagno del #18 di Gibbs, ha perso nel medesimo punto la vettura insieme a Denny Hamlin #11 (Gibbs) ed a Ross Chastain #42 (Ganassi).

La prova di Loudon è ripartita sotto l’insegna di Ryan Blaney #12 (Penske), dominatore di entrambe le Stage. L’alfiere del ‘Capitano’ ha ceduto il passo nella parte conclusiva, accorciata per l’arrivo del buio, ad Almirola che ha dovuto respingere nel finale il ritorno di Christopher Bell #20 (Gibbs) e Brad Keselowski #2 (Penske).

Terza vittoria in carriera per Aric Almirola che non aveva mai vinto in uno short track. Il #10 di Haas era riuscito ad imporsi solo negli Superspeedway di Daytona e Talladega rispettivamente nel 2014 e nel 2018 (Playoffs).

Come per l’IMSA anche la NASCAR si ferma per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Questa sarà l’ultima sosta per la Cup Series che poi continuerà ininterrottamente fino a novembre. Appuntamento nel Glen ad agosto per iniziare la lunghissima volata verso i NASCAR Playoffs.

Luca Pellegrini