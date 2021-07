Per il secondo week-end consecutivo sono i fulmini a rovinare la festa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, in pista questo week-end a Lime Rock Park. Il maltempo ha costretto la direzione gara a sospendere l’evento, una gara che purtroppo non è più ripresa.

Corvette Racing inserisce nella propria bacheca anche la prima delle due competizioni riservate alle GT. Antonio Garcia/Jordan Taylor #3 precedono all’arrivo la gemella #4 di Nick Tandy/Tommy Milner #4 davanti alla Porsche #79 di Cooper MacNei/Mathieu Jaminet #79.

Lime Rock: Aston Martin ancora a segno in GTD

Seconda vittoria consecutiva per Aston Martin, la terza se consideriamo solo le prove della WeatherTech Sprint Cup. Ross Gunn/Roman De Angelis #23 (Heart Racing) sfruttano alla grande la pole-position e si impongono sulla Lamborghini Huracan GT3 di Bryan Sellers/Madison Snow (Paul Miller Racing).

Sfuma ancora una volta il successo per la Lexus #14 del Vasser Sullivan con Jack Hawksworth/Aaron Telitz #14 che si deve accontentare della terza pizza davanti alla Porsche #9 di Zach Robichon/Laurens Vanthoor (Pfaff Motorsport). Da evidenziare una bellissima mossa da parte di Robichon che in pochi metri, all’uscita della famosa chicane di Lime Rock, ha beffato due avversari.

Pausa di due settimane per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ripartirà a Road America nel week-end del 8 agosto, fine settimana in cui torneranno anche IndyCar (Nashville) e NASCAR (Watkins Glen).

Luca Pellegrini