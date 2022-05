Kimi Raikkonen parteciperà alla gara di Watkins Glen della NASCAR Cup Series. Il finlandese gareggerà il prossimo 21 agosto nel noto tracciato americano a bordo della terza auto del Trackhouse Racing

Il campione del mondo 2007 si aggiunge ai titolari Daniel Suárez e Ross Chastain, regolarmente iscritti alla serie con la compagine di Justin Marks e Pitbull. La nuova realtà della Cup Series aggiunge un nome pesantissimo alla lista dopo un inizio anno brillantissimo con due acuti tra il COTA e Talladega (Alabama).

ll finnico, già iscritto una volta ad una gara della NASCAR Truck Series e dell’Xfinity Series, raggiunge il Project91, un programma indetto dai proprietari con lo scopo di coinvolgere nelle stock car delle stelle internazionali.

Marks, boss del team ed ex vincitore della Rolex 24 at Daytona, ha commentato: “Kimi Raikkonen è il pilota che avevo in mente per la prima volta quando abbiamo creato PROJECT91. Si tratta di un pilota di fama mondiale con un enorme talento e un seguito di fan. Abbiamo discusso a lungo, ci stiamo già preparando per Watkins Glen”.

Non è mancato il parere di Kimi Raikkonen che ha confermato ai media. “Non stavo cercando di correre di nuovo, ma Justin è venuto a casa mia in Svizzera e mi ha convinto di quanto fosse serio nel mettere insieme un programma di prim’ordine. Sarà divertente, ma è qualcosa che prenderò molto sul serio. So quanto sia competitiva la NASCAR Cup Series, una sfida sicuramente impegnativa”.

Luca Pellegrini