Emozioni a non finire nel ventesimo round della NASCAR Cup Series, in pista in Kansas. Nell’ovale di un miglio e mezzo che sorge a Kansas City, Denny Hamlin (Gibbs) sigla il quinto sigillo stagionale dopo l’ennesima battaglia con Kevin Harvick (Haas).

La manifestazione che si sarebbe dovuta tenere nell’ultimo week-end di maggio è scattata sotto l’insegna del Joe Gibbs Racing. Le Toyota di Kyle Busch, Martin Truex Jr e Denny Hamlin hanno preso le redini della corsa dopo l’ottimo start di Joey Logano e Ryan Blaney, due alfieri di Penske.

Dopo la Stage 1, vinta da Kyle Busch e la seconda frazione, siglata da Brad Keselowski (Penske), l’ultimo terzo di gara si è aperto con due importanti incidenti nel rettilineo opposto al principale. Due neutralizzazioni hanno condizionato i primi giri della Final Stage prima dell’attacco da parte di William Byron. Il #24 di casa Hendrick Motorsport ha guadagnato un discreto gap sulla concorrenza, un vantaggio svanito nel nulla con una nuova caution a meno di 35 passaggi dalla fine. Hendrick Motorsport ha preso in mano la situazione prima del penultimo restart della corsa. Harvick, dalla terza piazza, ha attaccato Bowman e Byron ed ha preso il comando. Un vantaggio che sembrava sufficiente per un nuovo successo, ma così non è stato.

Hamlin ha chiuso il gap con il rivale che non ha potuto fronteggiare il campione in carica della Daytona 500. Keselowski ha completato al secondo posto davanti a Truex #19, Harvick ed Erik Jones #20.

Kansas, i Playoffs si avvicinano

Attualmente restano 10 i piloti iscritti di diritto ai Playoffs. Aric Armirola (+134), Kyle Busch (+120, Kurt Busch (+119), Clint Bowyer (+42), Matt DiBenedetto (+35) e William Byron (+10) sono al momento presenti nella fase decisiva del campionato grazie ai punti conquistati fino ad ora.

Prossima corsa a Loudon (New Hampshire) il 2 agosto.

Luca Pellegrini