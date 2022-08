Tyler Reddick ha vinto la gara di Indy road course della NASCAR Cup Series. Seconda affermazione in carriera e nella stagione per il #8 del RCR, perfetto nello stradale che questo fine settimana ha accolto anche una nuova interessantissima sfida dell’IndyCar.

What if we kissed on the yard of bricks? pic.twitter.com/HHwoPV4ysy — NASCAR (@NASCAR) July 31, 2022

Reddick cerca di scappare tra le caution

La prima parte di gara non ha regalato molte emozioni, uno studio in vista delle successive fasi del secondo evento della storia della Cup Series all’interno del famoso road course che in passato ha accolto anche la massima formula.

Il padrone di casa Chase Briscoe (Haas #14) ha tagliato per primo il traguardo nella Stage 1, mentre Christopher Bell (Gibbs #20) è stato il migliore nel secondo segmento della competizione davanti a Kyle Busch (Gibbs #18).

Tyler Reddick ha tentato di imporre il proprio passo nella seconda metà della corsa, una missione non riuscita in seguito ad una serie di bandiere gialle. La prima è arrivata a meno di 30 giri dalla conclusione, causata da un incidente tra Ty Dillon e Kyle Larson.

HUGE HITS for Kyle Larson and Ty Dillon. Larson loses his brakes and slams into the No. 42 at near-full speed. #NASCAR 📺 : @nbc pic.twitter.com/AhgmlenNzJ — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 31, 2022

La seconda è arrivata a poco più di 5 giri dalla fine per un problema ad una ruota a Bell, una situazione che ha indirizzato la corsa verso la prima vera ripartenza della giornata. La confusione non è mancata, Chase Elliott è stato sicuramente la vittima più illustre tra i tanti che sono stati danneggiati da una serie di contatti.

What. Just. Happened? Joey Logano goes five-wide, multiple cars spin, Austin Dillon's car gets stuck and the caution comes out. #NASCAR pic.twitter.com/6CRHhshQFF — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 31, 2022

Tutti contro tutti alla prima chicane

Come accaduto nel 2021 anche nel 2022 la prima stretta curva del road course del catino di Speedway non ha mancato di regalare dei colpi di scena. Reddick ha gestito il gruppo alla bandiera verde su AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16), vincitore lo scorso anno e primo nella tappa di sabato dell’Xfinity Series.

Il penultimo giro ha creato sicuramente tensione in mezzo al gruppo con il #8 di Chevy che restava al comando delle operazioni sopravvivendo alla prima stretta chicane. Il californiano ha dovuto vedersela con Ross Chastain (Trackhouse Racing #1), all’attacco del leader dopo il primo settore.

Quest’ultimo ha messo in discussione il primato di Reddick che successivamente vincerà la competizione. Il tentativo è stato messo in discussione dalla direzione gara che puntualmente ha sanzionato il nativo dello Stato della Florida, colpevole di aver preso vantaggio alla prima chicane utilizzando una delle vie d’accesso presenti nel catino di Speedway. Il #1 del gruppo si trovava infatti in sesta posizione all’ingresso della curva 1, secondo nella terza piega tra Reddick ed Austin Cindric (Penske).

Prossima prova tra una settimana in Michigan.

Luca Pellegrini