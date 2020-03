Alex Bowman #88 vince per la seconda volta in carriera nella NASCAR Cup Series, in scena a Fontana per il terzo round del campionato. Il numero #88 dell’Hendrick Motorsport ha dominato la parte finale dell’evento, centrando il successo davanti a Ky. Busch #18.

La competizione dell’Auto Club Speedway si è aperta con una grande lotta al comando tra Bowyer #14, Bowman #88 e Johnson #48, l’idolo locale che ha disputato l’ultima prova in carriera nell’ovale di casa.

Fontana, Bowman imprendibile

Dopo il primo posto durante la Stage 1 ed il secondo posto alle spalle di Blaney #12 durante la Stage 2, Bowman ha preso le redini della prova nella Final Stage dove ha saputo imporre un ritmo inavvicinabile per tutti i rivali. Per Bowman, aiutato nel finale dall’assenza di neutralizzazioni, si tratta del secondo successo nella principale categoria della NASCAR, il primo per Chevrolet in questo 2020.

Ryan Blaney #12, in pista con una livrea celebrativa per ricordare Kobe Bryant, ha dovuto cedere nel finale per un’usura eccessiva delle gomme. Il #12 di casa Penske ha così perso la seconda piazza a favore di Kyle Busch #18, in rimonta nel finale.

Jimmie Johnson, in lotta per le posizioni di vertice per tutta la prova, scivola nelle ultime tornate al settimo posto, mentre è da sottolineare la rimonta di Denny Hamlin, scattato 28° ed arrivato sesto.

Dopo aver ben figurato in quel di Las Vegas, Ross Chastain #6 entra nella top 20 nell’evento di Fontana. Chastain, impegnato regolarmente nella NASCAR Xfinity Series, sarà della partita anche a Phoenix, nell’attesa del ritorno di Ryan Newman. Quest’ultimo, vittima come ricorderete del terribile crash nell’ultimo giro della Daytona 500, si sta riprendendo e potremmo rivederlo all’opera prima della fine del campionato.

Settimana prossima l’evento a Phoenix, tracciato che dal 2020 ospiterà la finale della NASCAR Cup Series.

Luca Pellegrini