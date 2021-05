Alex Bowman ed Hendrick Motorsport festeggiano a Dover, sede di una nuova sfida della NASCAR Cup Series 2021. Il #48 del gruppo conquista il quarto acuto in carriera, il secondo in stagione dopo aver conquistato lo short-track di Richmond. La prova di oggi segna un risultato incredibile per l’Hendrick che realizza uno splendido poker, fatto che non accadeva dal 2005.

A historic day for Hendrick Motorsports at the @MonsterMile!

Congratulations to @TeamHendrick for becoming the first organization since Roush Fenway Racing in 2005 to finish 1-2-3-4 in a NASCAR Cup Series race! pic.twitter.com/tCWG4WmbMU

