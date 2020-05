Dopo aver ritardato di due ore l’evento per far sì che si asciugasse il tracciato, gli organizzatori della NASCAR Cup Series sono riusciti a completare la Darlington 500 km. L’insolita durata ‘sprint’ della corsa e l’incertezza dovuta ad un possibile ritorno della pioggia hanno reso serrato l’esito della prova fino alla conclusione.

Dopo una prima fase dominata da Joey Logano, la Darlington 500 km sembrava aver trovato il suo padrone: Clint Bowyer. Il #14 di casa Stewart-Haas Racing, vincitore delle prime due Stage, appariva come il favorito assoluto per il successo finale, ma così non è stato. Il suo compagno di box Kevin Harvick, primo nella 400 Miglia del 17 maggio, ha preso le redini della prova durante la Final Stage, sorpassando Martin Truex Jr, primo nelle fasi iniziali dell’ultimo segmento di corsa. Bowyer ha perso ogni speranza di vincere nelle ultimi fasi quando un problema ad una gomma lo ha portato contro il muro.

L’uscita di scena di Cole Custer, #41 di casa Haas, ha cambiato decisamente le sorti della prova. Tutti i protagonisti si sono fermati, ad eccezione di Denny Hamlin che è rimasto sul tracciato nella speranza di una sospensione definitiva per mal tempo.

L’ultimo restart della gara, a meno di 30 giri dalla fine, ha visto Hamlin mantenere la vetta dagli attacchi del compagno di team Kyle Busch#18 e di Chase Elliott, il #9 dell’Hendrick Motorsport. Chase ha preso la seconda piazza all’uscita di curva 4 prima di essere spinto fuori da Kyle, che ha commesso un errore davanti alla linea del traguardo. La prova è tornata nuovamente in regime di safety car, per l’ultima volta. La pioggia ha iniziato a scendere copiosa al Darlington Racceway e non è stato più possibile correre. Hamlin vince per la seconda volta in questo 2020, dopo l’affermazione alla Daytona 500.

Miglior risultato in carriera per Christopher Bell. Il numero #95 del gruppo ha siglato un ottimo undicesimo posto alle spalle Martin Truex jr.

Tra quattro giorni si correrà a Charlotte.

Luca Pellegrini