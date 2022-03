Ross Chastain ha conquistato al COTA la prima affermazione in carriera nella NASCAR Cup Series. Il 29enne americano regala il primo acuto al Trackhouse Racing al termine di una gara ricca di colpi di scena che si è decisa all’overtime.

NASCAR, COTA: Suarez domina la scena, ma una foratura rovina tutto

Emozioni sin da subito al Circuit of The Americas e soprattutto colpi di scena. Il messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing #99) ha letteralmente dominato la Stage 1, una gloria che è durata ben poco. La prima ripartenza ha infatti visto arretrare l’ex campione dell’Xfinity Series, out per una foratura.

Molto diversa la Stage 2, controllata principalmente da Austin Cindric (Penske #2) che negli ultimi passaggi ha subito la rimonta e l’attacco da parte della Chevy #1 di Ross Chastain (Trackhouse Racing). Gran parte dei protagonisti si sono fermati ai box, una scelta non condivisa da Denny Hamlin (Gibbs #11) che ha preferito continuare verso il secondo traguardo volante di giornata.

20 giri per decidere il vincitore

Due caution in successione hanno rimescolato le carte per l’ultima Stage. Ross Chastain ha preso il comando delle operazioni difendendo in tutti i modi la testa della corsa da un ipotetico assalto da parte di Chase Briscoe (Haas #14). Tra i due si è inserito anche AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16), veterano dei road course presente full-time nell’Xfinity Series.

Altre due bandiere gialle hanno spezzato il ritmo dopo un nuovo duello al vertice tra Chastain e Briscoe, pilota che poi dovrà lasciar spazio ad Allmendinger. L’ex vincitore della Rolex 24 si è messo all’inseguimento di Chastain, la ripartenza a 9 giri dal termine ha visto il californiano all’attacco del leader che in tutti i modi ha tenuto la prima piazza.

Chastain contro tutti all’overtime

La Safety Car è tornata a più riprese in pista, la gara si è prolungata all’overtime con Tyler Reddick (RCR #8) davanti a Chastain ed Allmendinger. La ripartenza ha premiato ancora una volta la Camaro #1 di Chastain che ha tentato subito di allungare sui rivali. The Watermelon Man è stato raggiunto nel finale lap da Allmendinger che ha cercato in vano di beffare il rivale.

Il campione 2020 della regular season dell’Xfinity Series ha dovuto vedersela anche con Alex Bowman (Hendrick Motorsports #48) che di gran carriera minacciava i due piloti citati. La battaglia si è decisa alla penultima curva, Chastain ha toccato AJ che a sua volta colpiva la Camaro #48. I due hanno perso ogni possibilità di imporsi, mentre il 29enne nativo di Alva tagliava indisturbato la linea d’arrivo.

Prossima gara tra una settimana a Richmond (Virginia).

Luca Pellegrini