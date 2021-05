Chase Ellott vince la prima storia competizione al COTA della NASCAR Cup Series. Il portacolori dell’Hendrick Motorsport svetta nella pioggia al termine di una gara che si è conclusa con 14 giri d’anticipo in seguito al maltempo. Nuova doppietta per la principale formazione di riferimento di Chevrolet che, dopo il poker di Dover, si conferma al top con Elliott e Larson.

In un circuito umido e con il rischio dell’arrivo della pioggia, arrivata puntualmente qualche minuto dopo, Austin Cindrc ha iniziato con il piede giusto l’evento con la Ford #33 del Team Penske. Il campione in carica della NASCAR Xfinity Series ha lasciato spazio al teammate Joey Logano #22 che, dopo il primo pit per mettere le gomme da bagnato e d una breve neutralizzazione, ha firmato la Stage 1.

Il meteo è peggiorato nella seconda frazione e la pioggia è diventata un problema per molti nel gruppo. A farne le spese, nel lungo rettilineo che conduce nello ‘stadio’ del COTA, sono stati Christopher Bell #20 (Gibbs #20), Kevin Harvick #4 (Haas), Michael McDowell #34(Front Row Motorsports), Martin Truex Jr #19 (Gibbs) e Cole Custer #41 (Haas), coinvolti in due importanti incidenti che fortunatamente non hanno portato conseguenze.

Take a look at the accident involving @MartinTruex_Jr and @ColeCuster at @NASCARatCOTA.

The red flag has been displayed, and both drivers have climbed from their vehicle under their own power. pic.twitter.com/Tc5iRTTMGt

— NASCAR (@NASCAR) May 23, 2021