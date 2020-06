La NASCAR Cup Series ha confermato i propri piani fino al 2 di agosto. Il calendario agonistico della principale serie nazionale riservata alle stock car continua ad evolversi dopo lo stop forzato di due mesi dovuto all’emergenza sanitaria globale.

Dopo aver riposizionato nell’infinito mosaico di date della NASCAR gli appuntamenti di Bristol, Talladega, Homestead-Miami, Atlanta, Martinsville, Charlotte e la sostituzione delle prove di Sonoma e Chicago, sono stati definiti i successivi eventi che compongono la seguitissima serie americana.

Infatti, dopo la 500 miglia di Talladega (Alabama) del 21 giugno, la Cup Series si sposterà, come da programma originale, nel ‘Tricky Triangle’ di Pocono. Il caratteristico tri-ovale situato a Long Pond ospiterà il doubleheader, due prove della stessa lunghezza da disputare sabato e domenica 27 e 28 giugno.

Successivamente la Cup Series toccherà Indianapolis (5 luglio) e Kentucky (12 luglio) per una prova che, a differenza degli ultimi anni, sarà con la luce diurna e non sotto le luci artificiali. Domenica 19 è prevista la trasferta in Texas, prima di dirigersi giovedì 23 luglio in Kansas. Una piccola pausa precederà il 2 agosto, giorno in cui è stata indetta la prova di Loudon in New Hampshire.

NASCAR ha voluto sottolineare che tra gli eventi resi noti vi è anche l’All-Star Race, evento non valido per il campionato. La prova, corsa al Charlotte Motor Speedway, si svolgerà il 15 luglio tra il round del Kentucky e quello del Texas.

Nel frattempo non dimentichiamo che la NASCAR è in pista questa domenica dall’Atlanta Motor Speedway. Tutto sarà trasmesso in diretta da DAZN o tramite l’abbonamento a NASCAR Track Pass a partire dalle 21.00 italiane.

Ecco le date fino al 2 agosto:

Pocono, sabato 27 giugno

Pocono, domenica 28 giugno

Indianapolis. domenica 5 luglio

Kentucky, domenica 12 luglio

Texas, domenica 19 luglio

Kansas, giovedì 23 luglio

Loudon, domenica 2 agosto

Luca Pellegrini