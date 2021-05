Kyle Larson domina la scena a Charlotte e vince la Coca-Cola 600, una delle prove più importanti del calendario della NASCAR Cup Series dopo la Daytona 500. Il #5 di Hendrick Motorsport conquista l’ottavo sigillo in carriera, il primo nel catino di Concord, il secondo nel 2021.

CHECKERED FLAG: @KyleLarsonRacin sweeps the stages to win the 2021 #CocaCola600 in dominating fashion. He earns @TeamHendrick its 269th win in the NASCAR Cup Series, the most all time. pic.twitter.com/4gYXOgbDXK

— NASCAR (@NASCAR) May 31, 2021