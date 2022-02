Joey Logano vince al Los Angeles Memorial Coliseum il ‘Clash’ della NASCAR Cup Series. L’alfiere del team Penske primeggia su Kyle Busch che a più riprese ha cercato di conquistare la prima competizione della stagione agonistica.

Clash: Ford vs Toyota per tutta la corsa

Subito lotta al vertice nei primi 50 giri che non hanno visto nessuna neutralizzazione. Tyler Reddick #8 (RCR) ha preso il controllo delle operazioni su Kyle Busch #18 (Gibbs) che nel traffico ha provato a recuperare sul giovane alfiere di Chevrolet.

La corsa si è infiammata al 54° giro con la prima caution, scattata in seguito al testacoda di Ricky Stenhouse Jr. #47 (JTG Daugherty Racing). Problemi alla prima ‘pausa’ per Denny Hamlin #11 (Gibbs) e Chase Briscoe #14 (Haas). Prima della ripartenza abbiamo assistito anche al ritiro di Reddick che a sorpresa ha dovuto arrendersi ai rivali per un problema tecnico.

Kyle Busch ha completato al comando la prima parte di gara, fase che ha preceduto una breve interruzione. Il 75° passaggio ha visto un nuovo restart che ha premiato nuovamente il #18 di Toyota, abile a mantenere intatto il leggero margine su Joey Logano #22 (Penske) e Kyle Larson #5 (Hendrick Motorsport), oltremodo veloce in questi speciali impianti.

La bandiera gialla è arrivata puntuale a meno di 40 passaggi alla conclusione in due occasioni. Ryan Blaney #12 (Penske) si è dovuto fermare dopo un contatto con la vettura #43 del Petty GMS di Erik, Justin Haley #31 (Kaulig) ha concluso il ‘Clash’ contro le barriere dopo aver urtato l’auto di Larson che si trovava virtualmente in terza posizione.

Il finale di Logano è stato semplicemente perfetto. Il campione 2018 si è portato in vetta ed ha iniziato a gestire il piccolo scarto sul #18 di Gibbs Racing che non è riuscito nel traffico ad impensierire l’avversario. Completa il podio Austin Dillon (RCR #3).

Appuntamento a Daytona

Piccola pausa ora per la NASCAR Cup Series che dopo aver disputato la gara di California si prepara per l’inizio dell’anno in quel di Daytona. L’appuntamento è per metà mese con la ‘The Great American Race’, la prima delle 36 competizioni previste (26 regular season).

Luca Pellegrini