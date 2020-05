La NASCAR Cup Series ha ufficialmente rimandato a domani la 500km di Charlotte, ottavo atto del campionato, il secondo di questo 2020 nello Stato del North Carolina. La pioggia, scesa con insistenza per tutta la giornata, ha costretto gli organizzatori a posticipare l’evento che sarebbe dovuto iniziare a partire dalle 2.00 italiane di questa notte.

Ricordiamo che, in caso di qualsiasi precipitazione, non è possibile correre sui circuiti ovali per ragioni di sicurezza.

La manifestazione, che recupera ufficialmente la corsa di Sonoma, prevista per il 14 Giugno, si svolgerà dunque domani mattina con partenza all’1.00 italiana. Come ricordiamo, la Charlotte 500km della NASCAR è prevista su una distanza complessiva di 208 giri. Questo corrisponde a poco più della metà della Charlotte 600, disputata lo scorso Lunedì 25 Maggio e che in tale occasione ha visto imporsi l’americano Brad Keselowski (Penske).

Luca Pellegrini