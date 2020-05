Dopo aver sfiorato per due volte il successo nella 500 km di Darlington e nella Coca-Cola 600, Chase Elliott vince per la prima volta in questo 2020 nella Charlotte 500 km. Il #9 dell’Hendrick Motorsport, in pista con una Chevrolet Camaro, è il sesto vincitore diverso nelle prime otto gare della NASCAR Cup Series. Chase, figlio dell’ex campione della Cup Series Bill Elliott, regala a Chevrolet il secondo acuto dopo il sigillo a Fontana di Alex Bowman (Hendrick).

Dopo una prima battaglia tra Matt DiBenedetto e William Byron, Joey Logano ha preso le redini della 500 km di Charlotte grazie alla competition caution del giro 20, la neutralizzazione decisa a tavolino che viene inserita durante la prima stage. Poco dopo il restart, sullo storico tracciato dello Stato del North Carolina, è arrivata una leggera pioggia che ha costretto gli organizzatori a sospendere l’evento.

Dopo oltre 1h di bandiera rossa, Logano, che non si era fermato alla sosta del giro 20, ha mantenuto la vetta ed ha siglato il primo ‘traguardo volante’ di giornata. La seconda Stage si è aperta con una splendida performance di Bowman. Il #88 dell’Hendrick Motorsport, fresco di rinnovo fino al 2021, ha dominato la seconda fase dell’evento che ha vinto davanti a Ryan Blaney e Joey Logano, entrambi piloti Penske. Bowman, vicino al secondo sigillo stagionale nelle prove di Darlington, ha perso la prima piazza all’inizio della Final Stage a favore di Kevin Harvick (Haas).

Charlotte 500 km: Bowman finisce a muro, Elliott sale primo e vince

All’uscita di curva 4, a meno di 80 passaggi dalla fine, Bowman ha buttato via la prova finendo violentemente contro le barriere esterne. Una nuova caution ha ricompattato il gruppo ed ha permesso ad Elliott di recuperare e salire gradualmente posizioni.

Il #9 del gruppo ha imposto un ritmo pazzesco nella parte finale che gli ha permesso, a meno di 40 giri dalla conclusione, di passare Harvick grazie ad alcuni doppiaggi. Elliott ha tagliato per primo il traguardo con un gap di oltre due secondi su Denny Hamlin (Gibbs) e Ryan Blaney (Penske). Ottimo quarto posto finale per Ricky Stenhouse Jr#47, autore di un’ottima prova.

Domenica sera si torna nuovamente in pista per una delle prove più spettacolari dell’anno: l’evento di Bristol. La competizione si terrà domenica sera a partire dale 21.30.

