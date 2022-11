Appuntamento da non perdere questo week-end con il Championship 4 della NASCAR Cup Series. Ross Chastain, Joey Logano, Christopher Bell e Chase Elliott si contendono il titolo in una prova che ha pochi eguali nel mondo del motorsport, una finalissima che vale un campionato.

Un trono per 4

I quattro protagonisti si sfideranno all’interno del catino di Phoenix, impianto che dal 2020 ha rimpiazzato l’Homestead-Miami come finale. Il primo dei pretendenti che arriverà al traguardo è automaticamente campione, indipendentemente dalla propria posizione sotto la bandiera a scacchi. Il regolamento è abbastanza semplice, una competizione in cui tutto può succedere.

Andiamo a vedere nel dettaglio chi si giocherà il titolo, due dei contendenti hanno già vinto almeno una volta la Cup Series. Stiamo parlando di Elliott #9 e Logano #22, rispettivamente a segno nel 2020 e nel 2018.

Il primo, georgiano che quest’anno ha primeggiato nella regular season, è atteso ai nastri di partenza con la propria Chevy Camaro dell’Hendrick Motorsport. Il 26enne nativo di Dawsonville, ex campione della NASCAR Xfinity Series, approda ad Avondale da assoluto favorito, il più vincente grazie ai risultati ottenuti in quel di Dover, Nashville, Atlanta, Pocono e Talladega.

Discorso differente per Joey Logano, vincitore dei Playoffs nel 2018che ha saputo per primo strappare il pass per il Championship 4 con il risultato di un mese fa a Las Vegas. Occhi puntati sul 32enne nativo di Middletown (Connecticut), pilota della Ford Mustang #22 di Penske che quest’anno ha saputo primeggiare anche a Darlington ed al Gateway.

Chastain e Bell per un posto nella storia

Ross Chastain e Christopher Bell sono invece gli altri due pretendenti per il titolo, volti che hanno tutte le carte in regola per entrare definitivamente nell’albo d’oro della Cup Series. Il primo, per certi versi, è già entrato nella storia dopo la clamorosa mossa di settimana scorsa a Martinsville, un sorpasso da videogame che gli ha permesso di superare cinque rivali ed ottenere un posto per il Championship 4 dopo aver beffato Denny Hamlin.

Il #1 di Trackhouse Racing, 29enne nativo di Alva (Florida), ha tutte le carte in regola per imporsi dopo aver firmato per la prima volta una gara nella Cup Series in quel di Austin (Texas) in primavera, un risultato che ha seguito una bella vittoria a Talladega.

Discorso differente anche per Christopher Bell, #20 di Toyota (Gibbs Racing) che ha saputo salvarsi in extremis dall’eliminazione in occasione del Round of 8 e del Round of 12. Non sarà facile per il 27enne nativo di Norman (Oklahoma) che nella propria carriera vanta un titolo nella NASCAR Truck Series (2017) e quattro gioie nella Cup Series (tre quest’anno).

Luca Pellegrini