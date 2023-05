100ma affermazione a Darlington Raceway per il #24 nella storia della NASCAR Cup Series. William Byron festeggia in South Carolina, perfetto nell’overtime a mettere tutti in riga i diretti pretendenti per la vittoria. 7ma gioia in carriera per il giovane americano di Hendrick Motorsports, la terza in questo 2023.

Truex e Chastain e Larson ci provano, Byron vince a Darlington

Sono stati molteplici a provarci, uno solo ha saputo fare la differenza nei due giri conclusivi. L’ago della bilancia è stato sicuramente la Chevy Camaro #1 di Trackhouse Racing affidata a Ross Chastain, nativo dello Stato della Florida che ha vinto la Stage 2 dopo un contatto con Martin Truex (Gibbs #19) che precedentemente aveva colto la prima Stage.

Il #1 ha tentato di restare in vetta, le varie caution hanno visto protagonista ‘The Watermelon Man’ anche nelle battute conclusive di una prova che si risolverà nei venti passaggi conclusivi. La sfida si è accesa nella Final Stage, Chastain e Kyle Larson non si sono risparmiati durante il penultimo restart che ha sancito prematuramente l’uscita di scena di entrambi. Il contatto è puntualmente arrivato tra le due Camaro, il californiano non è riuscito a spingere contro le barriere di protezione di curva 1-2 l’avversario.

Ross Chastain and Kyle Larson wrecked. William Byron took advantage to WIN at @TooToughToTame! #NASCAR pic.twitter.com/eTHFcgCcLd — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) May 14, 2023

Byron mette tutti in fila nei due giri dell’overitme

L’overtime ha quindi contraddistinto il finale della tappa primaverile di Darlington, una parte di sfida che è stata letteralmente dominata da Byron. Il #24 di Hendrick ha tenuto testa alla Ford Mustang #4 di Kevin Harvick (Haas) ed alla Chevy Camaro #9 di Chase Elliott (Hendrick), rispettivamente in seconda e terza posizione sotto la bandiera a scacchi.

Prima gioia in carriera per lo statunitense di Chevrolet al Darlington Raceway, il catino più antico della lunghissima storia della NASCAR che ha celebrato al meglio il proprio 75mo compleanno nel tradizionale ‘Trowback week-end’. Significativo anche il 100mo sigillo della vettura #24 di Hendrick, auto che nella storia è stata guidata anche da Jeff Gordon e per un breve periodo da Chase Elliott prima di ‘passare’ alla Camaro #9 come il padre Bill.

Prossima tappa tra due settimane a Charlotte per la mitica Coca-Cola 600. Prima della trasferta del ‘Memorial Day’ ci si sposterà nella vicina North Wilkesboro per la tradizionale ‘All-Star Race’ non valida ai fini del campionato.

Luca Pellegrini