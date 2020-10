Si delinea il calendario 2021 della NASCAR Cup Series! Le novità sono infinite e non mancano le sorprese nelle 36 tappe che la categoria affronterà. L‘unica certezza è il mantenimento di 10 prove per i Playoffs e di 26 competizioni per la regular season. La seconda certezza è data dalla location della finale e dell’inizio della stagione. Il ‘Championship 4’, il nome con cui viene indicata la corsa conclusiva dei Playoffs, manterrà la propria collocazione al Phoenix Raceway, mentre il 2021 si inaugurerà come da tradizione con la 500 Miglia di Daytona il 14 febbraio.

Tra le tante novità, la più clamorosa, forse la più discutibile, riguarda l’introduzione, in occasione della manifestazione primaverile di Bristol (Tennesee), di una prova su sterrato. Il ‘Colosseo’ della NASCAR vedrà dunque per la prima volta dal 1970 ad oggi una competizione valida per il campionato su sterrato per quanto riguarda la Cup Series. Una scelta del tutto inattesa visto che, come richiesto più volte dai fan, sembrava destinata al catino di Eldora (Ohio), caratteristico impianto non asfaltato che annualmente ospita la competizione della NASCAR Truck Series, la ‘F3’ della serie americana.

La seconda importante modifica è data dall’aggiunta di parecchi non ovali al calendario. Per la prima volta nella Cup Series troviamo infatti il Circuit of The Americas, Road America e lo stradale di Indianapolis. Quest’ultimo evento rimpiazza la Brickyard 400, la corsa che annualmente la Cup Series disputa nel prestigioso catino di Speedway (Indiana).

A differenza di quanto visto in questa annata, il calendario 2021 della Cup Series prevede una prova aggiuntiva ad Atlanta ed a Darlington oltre al ritorno in quel di Nashville. Sono invece confermate le elimination race di Bristol, il Charlotte Roval e lo short track di Martinsville.

Calendario 2021 NASCAR Cup Series

Daytona 500, 14 febbraio Miami, 21 febbraio Auto Club, 28 febbraio Las Vegas, 7 marzo Phoenix Raceway, 14 marzo Atlanta Motor, 21 marzo Bristol (Dirt), 28 marzo Martinsville, 10 aprile Richmond, 18 aprile Talladega, 25 aprile Kansas, 2 maggio Darlington,, 9 maggio Dover, 16 maggio COTA, 23 maggio Charlotte, 30 maggio Sonoma (Calif.) Raceway, 6 giugno Nashville, 20 giugno Pocono Raceway, 26 giugno Pocono Raceway, 27 giugno Road America, 4 luglio Atlanta, 11 luglio New Hampshire, 18 luglio Watkins Glen International, 8 agosto Indianapolis Road Course, 15 agosto Michigan, 22 agosto Daytona, 28 agosto Darlington, 5 settembre (Playoffs) Richmond , 11 settembre (Playoffs) Bristol, 18 settembre (Playoffs) Las Vegas, 26 settembre (Playoffs) Talladega,, 8 ottobre (Playoffs) Charlotte Roval, 10 ottobre (Playoffs) Texas, 17 ottobre (Playoffs) Kansas, 24 ottobre (Playoffs) Martinsville, 31 ottobre (Playoffs) Phoenix, 7 novembre (Playoffs)

All-Star Race (Texas Motor Speedway), 13 giugno

Luca Pellegrini