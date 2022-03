William Byron ha conquistato la prova di Atlanta della NASCAR Cup Series. Il #24 di Hendrick Motorsports trionfa in Gerogia per la terza volta in carriera diventando il quinto vincitore diverso da Daytona ad oggi. Nuova affermazione per la realtà di Rick Hendrick che per ora ha primeggiato con tre dei propri quattro piloti (Larson/Bowman/Byron).

NASCAR, Atlanta: un nuovo tracciato ha accolto la Cup Series

In un rinnovato Atlanta Motor Speedway lo spettacolo non è mancato sin da subito. Sulla falsariga di quanto accade solitamente in quel di Daytona o a Talladega, gli unici due veri superspeedway della NASCAR, sono stati tanti i cambi al vertice e non sono mancate le cation.

William Byron (Hendrick #24) ha vinto la prima Stage in regime di bandiera gialla, una fase che ha preceduto una seconda parte oltremodo interessante e ricca di colpi di scena. Il primo grande incidente di giornata è arrivato al 145° giro quando, in curva 1-2, Tyler Reddick (RCR #8) ha perso il controllo della propria Chevy in seguito ad un danno ad una ruota.

Austin Cindric, Kyle Larson, Christopher Bell, Harrison Burton, Joey Logano, Michael McDowell, Corey LaJoie, Tyler Reddick, Denny Hamlin, Todd Gilliland, Cole Custer, Kurt Busch e Alex Bowman sono stato coinvolti nella prima carambola di giornata, un incidente avvenuto a 5 giri dal termine del secondo segmento della serata.

BIG problems as @TylerReddick goes around at the front of the field! pic.twitter.com/XEg6USKoxV — NASCAR (@NASCAR) March 20, 2022

Byron resiste e vince

Ryan Blaney (Penske #12) ha messo la firma sulla seconda Stage, Chase Ellott (Hendrick #9) è salito in cattedra con l’avvento degli ultimi 100 giri. Il padrone di casa ha presto ceduto il passo al teammate William Byron che ha provato a mettere tutti in riga fino allo scoccare dei 300 giri quando un crash all’uscita di curva 2 non rimescolava le carte di una competizione oltremodo serrata.

La lotta è entrata nel vivo negli ultimi 20 passaggi con William Byron che ha fatto la differenza con un finale da favola. Il 24enne nativo del North Carolina ha preso il primato ed ha iniziato a difendersi al meglio da ogni ipotetico attacco.

Ross Chastain (Trackhouse Racing #1) e Bubba Wallace ( 23XI Racing #23) hanno tentato di superare il giovane alfiere di Chevy che è riuscito a tagliare per primo la linea del traguardo

La NASCAR Cup Series non si ferma, settimana prossima si correrà infatti al COTA per una sfida da non perdere

Luca Pellegrini