NASCAR | Bristol: Kevin Harvick svetta in una gara bellissima

Lo spettacolo e le emozioni non sono mancata nel ‘Colosseo’ dellaper la seconda volta in questi Playoffs, in una corsa che si è decisa negli ultimi 30 decisivi passaggi.

La corsa di domenica ha visto Chase Elliott #9 (Hendrick) primeggiare nella Stage 1 prima di subire l’attacco ed il sorpasso di Kyle Busch #18 (Gibbs). Quest’ultimo, detentore del record di vittorie nel mitico short track di Bristol, sembrava avere in pugno la prova prima del ritorno di Kevin Harvick.

Il campione della regular season 2020, già a segno a Darlington in questi Playoffs, ha intrapreso con il #18 di Gibbs un bellissimo duello che si è concluso solo sotto la bandiera a scacchi.

Per Kevin si tratta della nona affermazione del 2020, la terza a Bristol e la 58^ in carriera. Busch, lontano dalla victory lane da 28 gare, chiude secondo davanti a Jones #20, Reddick #8 ed Almirola #10

Prossima tappa settimana prossima a Las Vegas dove inizierà il ‘Round of 12’ seconda fase dei NASCAR Playoffs 2020. #4-Harvick, #22-Logano, #11-Hamlin, #9-Elliott, #18-Busch, #3-Dillon, #2-Keselowski, #88-Bowman, #19-Truex, Jr., #10-Almirola, #1-Busch, and #14-Bowyer si sfideranno nelle prossime tre imoortantissime prove che eleggeranno coloro che si contenderanno il ‘Round of 8′, la semifinale per intenderci della stagione della seguitissima serie statunitense.