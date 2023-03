Joey Logano ha vinto la quinta tapa della NASCAR Cup Series, campionato che nella giornata di ieri ha gareggiato in quel di Atlanta. Il campione in carica ha letteralmente dominato la scena imponendosi nel finale con un deciso attacco ai danni di Brad Keselowski. Prima gioia per Ford nel 2023, unico brand a riuscire a spezzare il dominio di Chevy.

Retweet to congratulate Joey Logano on his win at Atlanta Motor Speedway! pic.twitter.com/hebP0gg3lj — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 19, 2023

Atlanta: Logano contro tutti

Il campione in carica della serie ha messo tutti in riga sin da subito amministrando al meglio la Stage 1. Austin Cindric, teammate del #22 di Penske, ha continuato l’opera imponendosi nella seconda frazione, fase oltremodo interessante che ci ha preparato per il gran finale.

Come da copione gli ultimi giri sono stati entusiasmanti, il rinnovato catino di Atlanta può infatti essere catalogato come il terzo superspeedway del calendario dopo Daytona (Florida) e Talladega (Alabama) nonostante la sua metratura da 1 miglio e mezzo.

Il giro conclusivo ha visto un deciso forcing da parte di Brad Keselowski, pilota e proprietario dallo scorso anno del RFK Racing. Il #6 di Ford ha tentato di chiudere la porta all’ex compagno di squadra che utilizzando la linea esterna non ha perso l’occasione per sorprendere l’avversario.

Nessuno ha più impensierito il 32enne, per la prima volta in carriera a segno nella speciale pista che sorge nello Stato della Georgia. Keselowski ha chiuso secondo, Christopher Bell ha completato la manifestazione in terza piazza con la Toyota Camry #20 del Joe Gibbs Racing.

Come noto mancava all’appello Chase Elliott, padrone di casa. Il #9 di Chevrolet ed Hendrick Motorsports si sta riprendendo dopo aver rimediato una frattura alla tibia in seguito ad una caduta con lo snowboard. Il campione 2020 sta lasciando spazio a Josh Berry, pilota regolarmente iscritto alla NASCAR Xfinity Series che settimana prossima concederà spazio a Jordan Taylor.

Il #3 di Corvette Racing per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship è atteso settimana prossima al COTA per una competizione che vedrà in pista anche il britannico Jenson Button ed il finnico Kimi Raikkonen, due nomi che non hanno bisogno di molte presentazioni.

Luca Pellegrini