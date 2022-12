Triumph farà il proprio ingresso in MXGP nel 2025 per la classe 450cc, ma allo stesso tempo la casa inglese affiancherà anche il proprio ingresso nelle competizioni americane AMA. Il 2024 vedrà Triumph entrare sia nel Mondiale che oltreoceano con la 250cc per poi tentare il grande balzo nella 450cc l’anno successivo.

L’ANNUNCIO PER IL SUPERMOTOCROSS

L’annuncio per l’ingresso in MXGP di Triumph è di un paio di mesi fa. Solo negli scorsi giorni la casa con sede a Hinckley ha deciso di espandere il proprio impegno anche nel neonato SuperMotocross. Il campionato è semplicemente la risposta a stelle e strisce al mondiale Supercross targato FIM. Il format del SuperMotocross è piuttosto semplice: al termine delle stagioni di Supercross e Pro Motocross da Gennaio ad Agosto, il ranking AMA decreterà i 22 partecipanti per i tre appuntamenti del SuperMotocross. Il 14 Ottobre verrà decretato il vincitore a Los Angeles per un montepremi record da 10 milioni di dollari.

Per entrare in un mondo così competitivo come quello del motocross Triumph si affiderà alle sagge mani di Bobby Hewitt come Team Principal, che ha poi reclutato nomi di spicco come Dave Arnold e Dudley Cramond. Proprio Hewitt ha dichiarato: “Ho sempre saputo che prima o poi sarei tornato nel mondo delle corse ma poterlo fare con un brand storico come Triupmh è un’opportunità straordinaria. Triumph ha da sempre fatto parte della mia vita e l’entrata nell’off-road rappresenta una grandissima opportunità per il nostro sport ed una dimostrazione di come l’industria motociclistica stia crescendo in America.”

TRIUMPH ENTRA NEL MOTOCROSS: È IL MOMENTO DI DUCATI?

Una nuova casa che entra nel mondo del motocross fa ovviamente sempre bene allo sport. In particolar modo Triumph ha rapidamente scalato le vette del motociclismo negli ultimi anni visti i dispendiosi impegni sia in Moto2 che nel WorldSSP. L’entrata in questo mondo da parte della casa britannica dà un grande assist ad un’altra casa che potrebbe approcciarsi a questa specialità. Negli ultimi mesi Ducati è stata più volte chiacchierata per un ingresso in MXGP. La casa di Borgo Panigale ha commercializzato negli ultimi anni la DesertX, una moto volta al turismo off-road ma che preannuncia un ampliamento nella gamma di prodotti di Ducati. Dopo un 2022 trionfante sia in MotoGP che nel WorldSBK una potenziale nuova sfida nelle ruote tassellate è intrigante per Ducati, che secondo i rumors potrebbe entrare in MXGP dal 2024.

Valentino Aggio

