La MXGP torna sul territorio italiano, più precisamente in Trentino. La pista di Pietramurata è teatro di una grande giornata per l’Italia del motocross. Andrea Adamo conquista la prima vittoria di carriera nella classe MX2 grazie ai due secondi posti di manche. In MXGP torna alla vittoria dopo quasi un anno Jorge Prado, che precede sul podio Maxime Renaux e Jeffrey Herlings, alla prima vittoria di manche dopo l’infortunio di inizio 2022.

MX2 | FINALMENTE ADAMO! CHE DOPPIETTA PER KTM

Dopo gli “schiaffi” presi nelle prime tre gare dai due piloti Yamaha Jago Geerts (vincitore sia in Argentina che in Sardegna, ndr) e Thibault Benistant (vincitore in Svizzera, ndr), è finalmente arrivato il momento di KTM. In MX2 arriva il primo successo stagionale per la casa austriaca, che coincide con la prima vittoria in carriera nel mondiale MXGP in Trentino per Andrea Adamo. Il pilota siciliano ha corso due manche praticamente impeccabili sotto ogni punto di vista. La tabella #80 conquista per due volte il secondo posto di manche, guadagnandosi così il gradino più alto del podio con 44 punti totali. Il pupillo di Antonio Cairoli ha dovuto inchinarsi nelle due manche rispettivamente a Geerts e Simon Längenfelder. Vietato smettere di sognare per Adamo, che grazie al weekend leggermente in salita di Geerts si trova “solo” a -22 dal belga, con una lunghezza di vantaggio su Benistant.

Adamo ha avuto la meglio nella categoria cadetta della MXGP in Trentino proprio sul compagno di squadra Liam Everts, al primo podio in carriera. I due piloti KTM hanno dato spettacolo in entrambe le manche con le loro battaglie, che hanno visto proprio l’italiano uscirne come vincitore. Grazie ai due meritati terzi posti di manche, il figlio d’arte può così festeggiare sul podio insieme al compagno di tenda e Geerts.

JAGO GEERTS, CONTINUANO LE SBAVATURE

Rimane saldamente al comando della classifica MX2, ma Jago Geerts continua a commettere qualche errore di troppo. Il pilota belga di Yamaha ha già iniziato in Sardegna a sbagliare qualcosa, quando ha perso Gara 1 ai danni di Kay de Wolf (oggi 5° nella generale, ndr). Gli errori sono continuati in Svizzera e a Pietramurata continua questa striscia negativa. Geerts ha vinto senza troppi problemi la prima manche. In partenza di Gara 2 dopo uno stacco della frizione non perfetto, Geerts è stato protagonista di un contatto con Adamo, che ne ha provocato la scivolata. Il pilota belga, favorito nella categoria cadetta MXGP in Trentino, ha rialzato la propria Yamaha ed è ripartito in 28^ posizione. Da lì è partita una rimonta furiosa del belga, che ha concluso la seconda manche in 7^ posizione a soli 32′ dal vincitore Längenfelder. Geerts salva così la faccia, complice anche una prima manche non brillante da parte del tedesco di GASGAS, 4° a fine giornata.

MX2 | I RISULTATI DI PIETRAMURATA

MXGP | TORNA ALLA VITTORIA JORGE PRADO

Dopo i primi tre appuntamenti del Mondiale motocross dove ha vinto sia la manche di qualifica che Gara 1, Jorge Prado ha finalmente messo insieme tutti i pezzi del puzzle. Il pilota spagnolo di GASGAS coglie così il primo successo stagionale in MXGP sul tracciato del Trentino, consolidando così la propria tabella rossa in vista del prossimo appuntamento in Portogallo. La tabella #61 ha, come sempre, dominato Gara 1 dopo la solita partenza sprint. Anche in Gara 2 il due volte campione MX2 ha agguantato il holeshot, ma ha dovuto soffrire per tutti i 30′ la pressione del pilota Yamaha Maxime Renaux.

Il francese, vincitore a Pasquetta nel MXGP di Svizzera, si conferma la punta di diamante del tridente Yamaha, andando vicinissimo a ripetere l’impresa di Frauenfeld. Renaux ha seguito Prado in Gara 1 senza dare l’impressione di poterlo battere, cosa che invece ha fatto nella seconda manche. Dopo una partenza perfetta da parte di Prado, i fantasmi dei primi tre round si sono fatti sentire: lo spagnolo non è fuggito come in Gara 1, ma ha avuto la tabella #959 alle calcagna per tutta la corsa. Purtroppo per il francese, le speranze di vittoria sono state infrante dal pilota KTM Jeffrey Herlings. Renaux si è quindi “accontentato” della seconda posizione, con Prado in terza posizione di manche. L’alfiere GASGAS torna quindi sul gradino più alto del podio per la prima volta dal MXGP di Portogallo del 2022.

PRIMA VITTORIA DI MANCHE PER JEFFREY HERLINGS

Mancava da Mantova 2021 un successo di manche per Jeffrey Herlings in MXGP, che arriva in Trentino. La Gara 2 di Herlings rispetta il copione di quella a Riola Sardo, dove il pilota KTM ha conquistato il 100° successo in carriera. Una progressione degna del Jeffrey Herlings dei giorni migliori, che ha portato l’olandese dal 3° al 1° posto nell’arco di un paio di giri. A suon di giri veloci la tabella #84 si è riportato su Prado e Renaux, liberandosi di entrambi nel giro di poche curve.

Purtroppo, Jeffrey Herlings paga una prima manche quantomeno sfortunata. Il cinque volte campione del Mondo è stato coinvolto in un incidente appena dopo la partenza dai cancelletti. La tabella #84 è rientrato oltre il 30° posto. Da lì Herlings è stato protagonista di una rimonta furiosa, che lo ha visto concludere la manche in 9^ posizione.

TOP 5 PER MATTIA GUADAGNINI

La grandissima giornata per l’Italia nel MXGP del Trentino continua anche nella massima categoria del motocross mondiale. Mattia Guadagnini, che ha mostrato lampi di velocità soprattutto in Svizzera, finalmente concretizza tutto il suo talento. Il secondo pilota GASGAS ha centrato la quarta posizione in Gara 1, finendo a soli 7 decimi dal pilota Honda Rubén Fernández (4° nella classifica generale nonostante la caduta in Gara 2, ndr). Nella seconda manche la tabella #101 ha avuto una partenza davvero da dimenticare, dovendo così rimontare da ben oltre il 20° posto. Alla fine della manche Guadagnini, che ha anche avuto una piccola caduta a metà gara, agguanta il 10° posto. Questi due risultati fanno sì che il pilota GASGAS conquisti la 5^ posizione nella classifica generale, la prima del suo 2023. Al 10° posto c’è Alberto Forato, l’altro grande Azzurro della MXGP: il pilota KTM è arrivato 5° in Gara 1, ma ha avuto un inceppo in partenza di Gara 2.

MXGP | I RISULTATI DI PIETRAMURATA

