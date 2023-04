Il Lunedì di Pasquetta ha visto la MXGP tornare in Svizzera dopo un’assenza di ben quattro anni dal calendario. In terra elvetica Yamaha trionfa per la prima volta in questo 2023 grazie al giovane francese Maxime Renaux, che raccoglie così la seconda vittoria di carriera in top class. La tabella rossa rimane a Jorge Prado, che chiude secondo con la GASGAS davanti all’altro francese Romain Febvre.

RITORNO ALLA VITTORIA PER YAMAHA

Era dal GP di Finlandia che Yamaha non vinceva in MXGP, ma ritorna finalmente a farlo in Svizzera dopo un inizio di stagione travagliato. A Frauenfeld la casa di Iwata riesce a mettere tutti i tasselli del puzzle al proprio posto grazie a Maxime Renaux, 2° dietro ad un infermabile Jorge Prado in Gara 1. Dopo la piazza d’onore della prima manche, la tabella #959 si porta a casa sia la vittoria di Gara 2 che quella in classifica generale. Il campione MX2 del 2021 ha dovuto guardarsi le spalle dal ritorno furioso della Kawasaki di Romain Febvre, che negli ultimi 5′ di gara ha più volte impensierito il proprio connazionale. Negli ultimi passaggi Renaux ha avuto le forze per aprire nuovamente il gap nei confronti della tabella #3, tornando così alla vittoria per la prima volta dopo il MXGP di Spagna dello scorso anno.

Renaux raddrizza così una giornata quasi disastrosa per quanto riguarda le altre Yamaha ufficiali. Il beniamino di casa Jeremy Seewer è caduto nel primo giro di Gara 1, costringendolo così ad una rimonta che non lo ha portato più in là del 20° posto. La tabella #91 ha onorato il proprio impegno in Gara 2 terminando al 5° posto, ma ciò non basta allo svizzero per conquistare la top 10 nella classifica generale. Il vice-campione in carica conclude con soli 17 punti conquistati. Anche Glenn Coldenhoff ha avuto una giornata disastrosa: dopo il 8° posto di Gara 1, l’olandese chiude al 20° posto in Gara 2, chiudendo solo 15° al termine delle due manche.

JORGE PRADO: TRE INDIZI FANNO UNA PROVA

Ne avevamo già parlato in occasione del weekend a Riola Sardo, ma il problema di Jorge Prado in MXGP si ripete anche in Svizzera. Infermabile il sabato, quando fa 3 su 3 nelle manche di qualifica (che da quest’anno valgono 10 punti l’una, ndr) e dominante in Gara 1, quando vince con oltre 6′ su Renaux. Il problema dello spagnolo di GASGAS arriva in Gara 2, quando cala la sua intensità e soffre la fatica di una pista davvero fisica. Oggi al classe 2001 è andata più che bene, dato che ha conquistato il 3° posto nella seconda manche e la piazza d’onore nella classifica generale. Quindi, nonostante il terzo weekend in fotocopia, Prado riesce non solo a mantenere la tabella rossa, ma addirittura a guadagnare punti. Jeffrey Herlings ha infatti chiuso 4° in MXGP in Svizzera, perdendo così ben 12 punti sul rivale di GASGAS.

OTTIMA PROVA PER GLI ITALIANI

Tornano finalmente a sorridere anche i colori azzurri, con gli italiani protagonisti nel terzo round MXGP in Svizzera. In Gara 1 Mattia Guadagnini, sulla seconda GASGAS ufficiale, ha finalmente centrato una grande partenza. Il pilota veneto ha passato buona parte della gara in seconda posizione dietro al compagno Prado, ma una caduta mentre lottava per il podio lo ha costretto “solo” al 9° posto. La tabella #101 non è purtroppo riuscita a ripetersi in Gara 2, quando in partenza è addirittura uscito dal tracciato alla prima curva. Il giovane italiano non si è fatto perdere d’animo, rimontando così fino al 12° posto di manche, che gli vale il 10° posto nella classifica generale.

Ancora meglio Alberto Forato, che ha avuto una giornata di gare simile al connazionale Guadagnini. Il pilota di SM Racing è stato coinvolto nell’incidente di Seewer ad inizio di Gara 1, dovendo così rimontare fino alla 12^ piazza. In Gara 2 il neo-pilota KTM ha azzeccato lo stacco della frizione, conducendo una gara di testa fin dall’inizio. Dopo il duello con la Honda di Rubén Fernández nelle prime fasi di gara, la tabella #303 chiude al 6° posto la manche ed 8° il GP. Menzione d’onore per Alessandro Lupino, che si piazza al 13° posto generale in sella alla Beta.

MXGP | I RISULTATI DI FRAUENFELD

MX2 | GEERTS SBAGLIA ANCORA, BENISTANT TORNA ALLA VITTORIA

La MX2, categoria cadetta della MXGP, ha trovato in Svizzera un pilota in grado di spezzare il dominio di Jago Geerts. Il belga, vice-campione nel 2022 dietro a Tom Vialle, ha vinto sia in Argentina che in Sardegna; nonostante qualche errore sull’isola italiana. Gli errori non sono mancati anche a Frauenfeld per la tabella rossa, che cede così lo spettro al compagno di squadra Thibault Benistant. Francese in sella ad una Yamaha (proprio come Maxime Renaux in MXGP, ndr), la tabella #198 si impone in Gara 2 dopo la caduta in Gara 1 che lo ha visto concludere in quarta posizione. Questo è il secondo successo in carriera per Benistant, che torna così sul gradino più alto del podio dopo il MXGP di Germania dello scorso anno.

Come successo a Riola Sardo, Jago Geerts commette qualche errore di troppo. Il pilota belga ha corso due ottime manche, ma “solo” per 25 minuti sui 30 previsti. In Gara 1 Geerts ha buttato via una gara praticamente già vinta cadendo negli ultimi minuti. Una volta rialzatosi, la tabella #93 ha riscontrato qualche problema tecnico alla sua Yamaha, concludendo così la prima manche in 7^ posizione. Storia analoga anche in Gara 2, dove il pilota belga è caduto negli ultimissimi minuti mentre si trovava al 3° posto: poco male questa volta, dato che Geerts ha comunque chiuso sull’ultimo gradino del podio. La classifica vede però la punta di diamanta della casa di Iwata in 5^ posizione con 34 punti conquistati. Ora il compagno di squadra Benistant si trova a -20 nella classifica mondiale.

RIOLA SARDO È UN “BRUTTO RICORDO”: ANDREA ADAMO TORNA SUL PODIO

La 6^ posizione in Sardegna ha fatto storcere il naso dopo l’ottimo podio all’esordio in Patagonia, ma Andrea Adamo è tornato in top 3 nella serie cadetta della MXGP in Svizzera. Il pilota siciliano di KTM si dimostra ancora una volta uno dei più costanti di tutta la MX2. La tabella #80 ha guidato due manche esemplari: in Gara 1 ha saputo sfruttare gli errori altrui, salvo poi farsi fregare la seconda piazza da Kay de Wolf all’ultimo giro, mentre in Gara 2 ha preferito un 2° posto senza rischi. Piazza d’onore per Andrea Adamo anche nella classifica generale, ad un solo punto dalla prima vittoria in carriera. Nonostante la 4^ posizione provvisoria in campionato, Adamo è a “solo” -28 rispetto a Geerts.

HUSQVARNA: UNA DOPPIETTA CHE HA FATTO SPERARE

Dopo Gara 1 di MX2 in Svizzera, la sorpresa era senza dubbio il team Nestaan Husqvarna. Roan Van De Moosdijk ha vinto la prima manche del weekend dopo l’errore di Geerts, davanti al compagno di tenda Kay de Wolf, secondo dopo aver avuto la meglio dell’italiano Adamo all’ultimo giro. Purtroppo, Gara 2 non ha avuto lo stesso riscontro per la coppia del brand svedese. Entrambi i piloti non hanno avuto la migliore delle partenze, rimanendo così intrappolati nel gruppo. Se Van De Moosdijk non è riuscito ad andare oltre l’ottava piazza in Gara 2, de Wolf è stato protagonista di un’ottima progressione negli ultimi minuti di gara.

L’olandese, già vincitore di Gara 1 in Sardegna, ha superato sia Liam Everts (7° nella classifica generale, ndr) che Simon Längenfelder (6° nella classifica generale, ndr), conquistando così il 4° posto di manche. La tabella #74 ha così conquistato il terzo gradino del podio, mentre il compagno Van De Moosdijk si deve accontentare del 4° posto assoluto.

MX2 | I RISULTATI DI FRAUENFELD

Valentino Aggio

