Negli ultimi due anni essere campione del Mondo MXGP sembra essere una maledizione. Dopo il terribile infortunio di Jeffrey Herlings nella scorsa stagione, che lo ha costretto a saltare tutto il 2022, ora tocca ad un altro iridato. Il campione del Mondo in carica MXGP Tim Gajser si è rotto il femore della gamba destra a causa di un brutto atterraggio dopo un salto.

IL CONTESTO

In queste due settimane si sono svolti gli Internazionali d’Italia, da sempre appuntamento importante per i piloti iridati. Tramite queste gare i protagonisti del motocross mondiale possono provare al meglio le proprie nuove moto, oltre ad accertarsi della propria condizione fisica in vista della probante stagione alle porte. La versione 2023 della Yamaha YZ450F si conferma formidabile anche nel Vecchio Continente, oltre alle vittorie di Eli Tomac nel Supercross. Maxime Renaux ha vinto la manche inaugurale una settimana fa, poi è arrivata una tripletta di Jeremy Seewer, che si è così assicurato il titolo. Anche la Honda CRF450R si è dimostrata competitiva sia in America che in Europa, con la coppia formata dal campione MXGP Tim Gajser ed il giovane spagnolo Rubén Fernández. Lo sloveno ha conquistato un 3° ed un 2° posto nel primo appuntamento, per poi accontentarsi nuovamente della piazza d’onore in Gara 1 ad Arco di Trento.

L’INCIDENTE

Durante il terzo giro di Gara 2, Tim Gajser ha perso il controllo della propria Honda in fase di stacco prima di un salto, atterrando così dolorosamente sulla gamba destra. La Direzione Gara ha così deciso di interrompere la corsa, anche se con un ingiustificabile ritardo. Il comunicato di Honda ci fa sapere che il pilota ha fatto degli accertamenti in ospedale e che la rottura del femore necessita di un’operazione. Solo dopo l’intervento si potranno avere informazioni sul rientro del campione MXGP Tim Gajser ai cancelletti di partenza. Sembra però scontato dire che la tabella #243 non sarà presente in Argentina per il primo round stagionale, che si disputerà il 5 Marzo.

Valentino Aggio

