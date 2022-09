L’ultimo atto della stagione MXGP, il Motocross delle Nazioni, vede un ritorno alla vittoria degli Stati Uniti dopo ben 11 anni in casa sul tracciato di Red Bud. Gli USA sono stati guidati dalla vittoria di Eli Tomac in Gara 1 e dai due podi di Chase Sexton, mentre Justin Cooper ha vinto la classifica MX2. Gli americani vincono il Chamberlain Trophy con 16 punti a referto davanti alla Francia di Maxime Renaux, Dylan Ferrandis e Marvin Musquin (23 punti). Sul podio anche l’Australia di Mitchell Evans e dei fratelli Jett e Hunter Lawrence con 26 punti.

OTTIMO 4° POSTO PER L’ITALIA DI CAIROLI, ADAMO E GUADAGNINI

L’Italia, campione uscente della scorsa edizione svolta a Mantova, porta a casa un ottimo 4° posto con 49 punti. Gli Azzurri sono guidati dal solito Antonio Cairoli, che conquista un 7° ed un 9° posto. La tabella #1 arriva al 6° posto nella categoria MXGP. Andrea Adamo, al primo Motocross delle Nazioni, si porta a casa un ottimo 7° posto nella categoria MX2 al termine di due gare chiuse in 15^ posizione. Quello di Adamo può sembrare un risultato non eclatante, ma considerando che è andato contro piloti del tutto ufficiali fa ben sperare per il prossimo anno. Mattia Guadagnini si è dimostrato il più competitivo del terzetto italiano nonostante il 6° posto nella classifica Open. Il pilota GasGas ha infatti portato a casa un fantastico 3° posto in Gara 2 dietro solo a Lawrence e Sexton.

GARA 1: ELI TOMAC VINCE SU UN IMPRESSIONANTE GEERTS

La prima manche del Motocross delle Nazioni ha visto le categorie MXGP e MX2 sfidarsi sul terreno bagnato di Red Bud. Ha provato a far saltare il banco fin da subito Jago Geerts, fresco vice-campione della MX2 iridata per la prima volta in sella ad una Yamaha 450cc. Il giovane belga si è guadagnato il holeshot ai danni del padrone di casa Eli Tomac, che nell’arco di poco tempo si è preso la testa della corsa. Lo statunitense ha poi vinto la corsa sull’inesperto belga, che ha comunque senza subbio impressionato tutti al debutto sulla nuova moto. Yamaha monopolizza le prime quattro posizioni grazie ai due piloti ufficiali in MXGP Maxime Renaux (Francia) e Jeremy Seewer (Svizzera). I due si sono dati battaglia fino alla caduta dello svizzero, in grado comunque di mantenere la 4^ piazza. Mitchell Evans (Australia) è bravo a difendersi da Jorge Prado (Spagna), mentre il nostro Antonio Cairoli porta a casa un ottimo 7° posto al termine di una gara discreta.

Hunter Lawrence (Australia) apre la danza delle MX2 in 8^ posizione davanti a Justin Cooper (Stati Uniti) e Kay de Wolf (Paesi Bassi), che chiude la top 10. Maximilian Nagl (Germania) chiude 11° davanti alla KTM del figlio d’arte Liam Everts (Belgio) ed a Glenn Coldenhoff (Paesi Bassi). L’olandese di Yamaha è stato autore di una partenza più che complicata ed ha dovuto rimontare dalle zone basse della top 30. Quattordicesima posizione per Marvin Musquin (Francia), che precede un buon Andrea Adamo (Italia) al primo Motocross delle Nazioni in carriera. Il giovane Azzurro è partito molto forte ma ha dovuto fare spazio ai rivali più veloci ed esperti durante i 30 minuti di gara. Dopo la prima manche gli USA sono al comando con 10 punti davanti a Australia (13 punti) e Belgio (14 punti).

GARA 2: VINCE JETT LAWRENCE, FANTASTICO GUADAGNINI 3°

Gara 2 del Motocross delle Nazioni, nella quale corrono i piloti della Open insieme alla MX2, ha visto un incidente multiplo alla partenza. Nel caos più totale è bravissimo ad approfittarne Mattia Guadagnini, che prende la testa e la mantiene per metà gara circa. Il pilota veneto, nonostante i pochi errori e la guida generosa non può nulla con dei mostri sacri come Jett Lawrence (al debutto sulla 450cc, ndr) e Chase Sexton (Stati Uniti). Guadagnini è riuscito a rispondere al bel sorpasso di Sexton, lasciando poi la prima posizione ad un Lawrence in netta progressione. Il pilota GasGas ha poi lottato per difendere il podio dagli attacchi di Justin Cooper, che chiude 4° ed è così il miglior pilota MX2 al Motocross delle Nazioni. Rubén Fernández (Spagna) riesce a difendersi con successo dall’ultimo attacco disperato di un Dylan Ferrandis (Francia) in una rimonta inesorabile dopo il contatto del primo giro.

In settima posizione Calvin Vlaanderen (Paesi Bassi) precede un ottimo Harri Kullas (Estonia), mentre Musquin ha la meglio sul secondo dei fratelli Lawrence. I due hanno accompagnato Cooper sul podio di categoria con l’australiano 2° davanti al francese. Andrea Adamo chiude la sua esperienza al Motocross delle Nazioni con un ulteriore 15° posto che lo piazza 7° nella graduatoria MX2. Gli USA sono saldamente al comando con 16 punti davanti all’Australia (24 punti) e alla Francia (32 punti).

GARA 3: RENAUX SI IMPONE, AMARO IN BOCCA PER FERRANDIS

L’ultima gara del Motocross delle Nazioni vede Maxime Renaux trionfare davanti a Jett Lawrence e Chase Sexton. Il pilota francese di Yamaha è sempre stato saldamente tra i primissimi cedendo solamente nelle ultime tornate ma mantenendo la prima posizione. La Francia ha buttato ogni possibilità di vittoria a causa della caduta di Dylan Ferrandis: il francese della classe Open è stato in testa per i primi 10 minuti, salvo poi cadere e rimontare in sella alla propria moto ai margini della top 10. Il francese ha saputo recuperare fino alla 4^ posizione. Jeremy Seewer precede il compagno di marca Eli Tomac con i due spagnoli Jorge Prado e Rubén Fernández in 7^ e 8^ posizione. Antonio Cairoli chiude al 9° posto un’ottima gara, mentre il canadese Dylan Wright chiude la top 10.

Molte nazioni hanno visto membri della propria squadra cadere nella decisiva Gara 3. Partendo dall’Italia, Mattia Guadagnini è caduto alla prima curva. Il pilota ufficiale GasGas è riuscito a rimontare fino alla 19^ posizione. Per l’Australia invece è caduto Mitchell Evans, arrivato 28° dopo la buona prestazione in Gara 1. Ancora una volta sorprende Jago Geerts: il giovane belga è dovuto ripartire dal fondo dopo una partenza complicata. Geerts è riuscito a rimontare fino alla 11^ posizione, appena davanti al compagno di squadra Jeremy van Horebeek.

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | GP TURCHIA: GAJSER SUONA LA 10^, TOM VIALLE È CAMPIONE MX2