La stagione 2022 di MXGP si chiude con il GP di Turchia. Ad Afyonkarashisar i due vincitori, Tim Gajser e Tom Vialle, centrano la 10^ vittoria stagionale. È proprio Tom Vialle che si laurea per la seconda volta in carriera campione del Mondo MX2 in un’ultima manche al cardiopalma contro un mai arrendevole Jago Geerts.

MX2 | DOPPIETTA E TITOLO PER VIALLE

Arrivato in Turchia sul -2, Vialle era senza dubbio motivato a vincere anche in Turchia per assicurarsi il secondo alloro in MX2 prima di lasciare il mondiale per volare negli Stati Uniti. Il francese di KTM ha letteralmente dominato la prima manche grazie ad una partenza assolutamente perfetta che gli ha permesso di prendere un buon vantaggio da amministrare per tutta la durata della corsa. Jago Geerts ha perso quasi 10′ di gara per passare gli avversari e poter finalmente fare il proprio ritmo. Alla fine di Gara 1 Vialle ha chiuso con 1 solo punto di vantaggio sul belga di Yamaha.

Gara 2 sarà sicuramente da ricordare per gli anni a venire. Geerts è riuscito a chiudere Vialle in partenza, prendendo così il holeshot e la testa della corsa. La tabella #28 non si è fatta di certo attendere ed i due hanno dato vita ad un duello durato per circa metà gara. A 17′ dalla fine la KTM di Vialle si impunta su un dosso: il francese perde l’equilibrio e cade. Purtroppo, Geerts non è riuscito ad evitarlo ed ha centrato in pieno la KTM del proprio avversario. Entrambi a terra, ma il francese è decisamente più lesto nel rialzare la propria moto e prendere un vantaggio di circa 4 secondi. Da lì in poi la gara è praticamente finita, con Vialle che vince il titolo con 758 punti contro i 754 di Geerts.

“È INCREDIBILE, SONO STATO FORTUNATO”

Il vincitore del titolo MX2 Tom Vialle ha fatto fatica a metabolizzare quella che è stata una Gara 2 senza precedenti. Il francese, all’ultima gara nel mondiale, ha dichiarato: “Sono felicissimo, finire la stagione così è incredibile. La pista era molto difficile oggi. Quando sono caduto ho pensato che fosse finita, ma una volta visto che anche Jago era per terra mi sono alzato il più velocemente possibile. Lì ho guadagnato del tempo: è stato incredibile, sono stato fortunato ma queste sono le corse. Questa è stata anche la mia ultima gara in MX2, volevo godermela con il mio team che è stato la mia casa per quattro stagioni. Vincere il secondo titolo è speciale: il primo è stato bellissimo, ma anche questo perché ce la siamo giocata fino alla fine. Dovevo venire qui e vincere entrambe le gare: non è stato facile.”

MXGP | RISULTATI GP DI TURCHIA CLASSE MX2

Grazie al 3° posto in Gara 2 Roan Van De Moosdijk porta la Husqvarna sul podio proprio davanti al compagno di tenda Kay de Wolf. Andrea Adamo chiude il GP in 7^ posizione ed è 8° in campionato con 437 punti, a sole 8 lunghezze da una potenziale 6^ piazza.

MXGP | TIM GAJSER VINCE IL 10° GP DEL SUO 2022

Tim Gajser è semplicemente insaziabile in questo 2022. Dopo il mondiale vinto in Finlandia, lo sloveno di HRC ha conquistato i due atti conclusivi della stagione MXGP aggiudicandosi il GP di Turchia su Jeremy Seewer e Romain Febvre. Gajser ha avuto una Gara 1 in progressione chiudendo in terza posizione. Nella seconda manche la tabella #243, come tutti, è stato aiutato dalla rovinosa caduta al primo giro di Maxime Renaux. Il francese di Yamaha si stava giocando il 3° posto in campionato ed aveva dominato Gara 1. La tabella #959 ha chiuso solo in 8^ posizione, che vale il 4° posto nella classifica generale con 38 punti. Gajser ha quindi amministrato in Gara 2, con qualche piccolo tentativo di rimonta ai danni della Kawasaki di Febvre.

RITORNO ALLA VITTORIA PER FEBVRE

Era il 7 Novembre 2021 quando Romain Febvre vinse Gara 1 del GP di Lombardia. Nessuno si sarebbe mai aspettato che quella sarebbe stata l’ultima vittoria del francese per quasi un anno. Il pilota Kawasaki si è visto costretto a saltare buona parte della stagione 2022, tornando in attività durante il GP di Germania. Febvre ha dimostrato di avere fin da subito la velocità, ma non ha mai agguantato un podio nella classifica generale. La MXGP al GP di Turchia ha visto l’iridato 2015 arrivare 3° nella classifica generale grazie ad una splendida vittoria in Gara 2 davanti al rivale Gajser. Questa è una vittoria importantissima per Febvre, che chiude l’anno con un acuto che darà sicuramente fiducia per il 2023. Inoltre, con i 38 punti conquistati Febvre si conclude il campionato in 14^ posizione con 250 punti.

GRANDE DOMENICA PER GLI ITALIANI

L’Italia del motocross chiude la stagione MXGP al GP di Turchia con una grande prestazione. Mattia Guadagnini ha finalmente combattuto per un intero GP con i top rider e si porta a casa una 5^ posizione importante per il suo 2023. Il pilota veneto di GasGas precede il compagno Jorge Prado, che si porta a casa la medaglia di bronzo in campionato grazie ai 589 punti. Settima posizione nella classifica generale per Alberto Forato, che chiude il campionato in 11^ posizione con 280 punti. Guadagnini, nonostante abbia disputato solo metà stagione nella classe regina, chiude al 17° posto in campionato con 204 punti.

MXGP | RISULTATI GP TURCHIA CLASSE MXGP

Valentino Aggio

