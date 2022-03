La MXGP ha finalmente un calendario completo e definitivo. Dopo infinite bozze, il mondiale di motocross ha tutte le date confermate. Ad aggiungersi al calendario arriva il MXGP d’Italia, che si terrà sul circuito di Maggiora, alla seconda edizione consecutiva dopo il digiuno di cinque anni. Il MXGP d’Italia si disputerà domenica 8 Maggio, formando così una splendida doppietta con il MXGP di Sardegna il 15 Maggio. Maggiora va così a sostituire il MXGP di Russia, annullato per le note vicende politico-militari in Est Europa.

UN PAREGGIO INCREDIBILE NEL 2021

L’ultima edizione svolta sul circuito di Maggiora ha regalato un risultato alquanto insolito. Sono stati infatti ben tre i piloti con 40 punti al termine delle due manche: Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff e Antonio Cairoli. L’olandese di casa KTM ha infine vinto il MXGP in quanto vincitore di Gara2, mentre l’alfiere Yamaha ha chiuso rispettivamente in quarta e seconda posizione. Cairoli invece ha chiuso entrambe le volte sul podio, terminando le due gare in terza posizione. Nulla da fare per il vincitore di Gara1 Romain Febvre, con il pilota Kawasaki che ha chiuso solo 5° in Gara2.

SI VOLA IN OMAN

Il paddock MXGP volerà per la prima volta in Oman, Paese del Medio Oriente, per il finale di stagione. Infatti, il 10 Settembre si correrà sul circuito di Mussanah. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare la data del finale di stagione di una settimana per la vicinanza con la Turchia, sede del MXGP precedente. In questo modo i piloti partecipanti al MXGP delle Nazioni potranno raggiungere gli Stati Uniti più facilmente, con sette giorni in più di riposo rispetto alla prima bozza proposta dall’organizzazione.

Valentino Aggio

