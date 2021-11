Jeffrey Herlings è campione del mondo MXGP! L’olandese vince per la quinta volta un titolo iridato, grazie alla superba prestazione che gli ha permesso di avere la meglio nei confronti di Romain Febvre nel gran finale di Mantova. In questo 2021 l’alfiere KTM è stato il pilota più vincente, mettendo in mostra un ruolino semplicemente mostruoso nella seconda parte di campionato. Chiusura sfortunata per Tony Cairoli, il quale comunque esce di scena tra gli applausi.

BRAVO COMUNQUE FEVBRE

Vincendo gara-1, Herlings ha agganciato nella classifica Romain Febvre, francese che non molla mai e straordinario avversario di Herlings con la sua Kawasaki. La Gara-2 si è dunque rivelata un vero e proprio spareggio, che avrebbe premiato con il titolo chi tra i due si sarebbe piazzato davanti. Purtroppo però il confronto è durato, di fatto, solo tre passaggi: Febvre ha avuto un ottimo spunto, sopravanzando senza patema alcuno Jorge Prado Garcia (doppio Holeshot per lui), ma niente ha potuto contro un Jeffrey Herlings maestoso. Il sorpasso dell’olandese che ha chiuso questo mondiale con i sigilli è stato quasi umiliante per Romain. Il francese poi si è pure steso, ed una volta ripartito è arrivato terzo. Dopo questo episodio è stata solo una passerella trionfale per Herlings che ha vinto il Gran Premio ed il Mondiale 2021 della classe regina del Motocross. Abdica così Tim Gajser su Honda, che arriva terzo nel mondiale e secondo nel GP. Il tutto accompagnato da una grande cornice di pubblico, nonostante la giornata infrasettimanale.

GRAZIE MILLE TONY!

Questa è una giornata che passerà alla storia assoluta del Motocross anche per l’ultima recita del pluricampione del mondo Tony Cairoli, che lascia il mondiale MXGP a 36 anni, dopo nove titoli e 94 GP vinti. Il fuoriclasse siciliano domenica era finito sul podio, alle spalle di Herlings e Fevbre, ed ha dimostrato una volta di più che, nonostante l’età e gli infortuni, non ha assolutamente nulla da invidiare ai fenomeni attuali. Purtroppo oggi non è andata altrettanto bene per lui: in gara-1 è venuto a contatto con lo svizzero Jeremy Seewer, dovendo ritirarsi a causa della rottura della leva del cambio. Nella seconda manche è rimasto intruppato nel traffico della partenza ed ha chiuso decimo. Al termine della gara è salito sul podio ed ha fatto letteralmente impazzire i suoi innumerevoli tifosi. Un’uscita di scena da grandissimo protagonista.

JEFFREY HERLINGS, L’OLANDESE VOLANTE CAMPIONE

Per Jeffrey Herligs si tratta del quinto titolo iridato in carriera. Ha vinto la Mx2 in tre occasioni, nel 2012, 2013 e 2016, mentre in classe regina ha già trionfato nel 2018. Nella sua carriera è stato protagonista di una sequela di infortuni che gli ha tarpato le ali in molte occasioni, tra cui il 2019 e 2020. In queste due stagioni in cui l’olandese era fuorigioco, Tim Gajser ha vinto. Nella stagione 2021 Jeffrey Herlings ha vinto il mondiale pur avendo saltato tre manche a causa della frattura alla spalla destra ad Oss, abbattuto da un collega. Il neo-campione è nato il 12 settembre 1994 ed in carriera ha corso 160 GP, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi 99 volte, con 128 presenze sul podio.

Giacomo Da Rold