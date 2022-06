La MXGP chiude con il GP di Germania un’estenuante tripletta di gare in altrettante settimane. Al Teutschenthal la classe regina del motocross vede tornare sul gradino più alto del podio Tim Gajser. Dopo tre weekend complicati, lo sloveno di HRC conquista la 40^ vittoria della carriera nel mondiale. Con lui sul podio ci sono Jeremy Seewer, vincitore di Gara 2, e Jorge Prado.

MAXIME RENAUX OUT ANCORA PRIMA DI COMINCIARE

Weekend da dimenticare per il pilota Yamaha Maxime Renaux: l’ex seconda forza di questo campionato non ha affrontato nessuna gara nella domenica. Infatti, il rookie francese si è infortunato a seguito di una caduta nella manche di qualifica, una gara di 20″ che si corre al sabato. La tabella #959 ha riportato la rottura di ben quattro vertebre, costringendolo così fuori per un po’ di tempo. Non potendo prendere parte in MXGP al GP di Germania, Renaux ha perso la seconda posizione nel mondiale piloti ai danni sia di Seewer che di Prado.

È TORNATO GAJSER

Le ultime settimane non sono state affatto facili per Tim Gajser, il quale ha mancato della solita competitività a causa di un malessere fisico che lo ha debilitato per molto tempo. Finalmente in Germania abbiamo rivisto il Gajser della prima parte di stagione. In Gara 1 lo sloveno ha sbaragliato fin da subito la concorrenza, vincendo in maniera davvero facile. Nella seconda manche la tabella rossa si è accontentato della seconda posizione alle spalle di un Jeremy Seewer troppo veloce pure per il #243 di HRC. Con la 40^ vittoria in carriera Gajser il 6° posto all-time in questa classifica, portandosi a casa un vantaggio di ben 101 lunghezze sullo svizzero di Yamaha.

Honda non ha solo il proprio pupillo Gajser da festeggiare. Rubén Fernández torna finalmente competitivo conquistando la quarta posizione nella classifica generale, mentre l’altra Honda ufficiale di Mitchell Evans conquista la 7^ posizione. Questo è il miglior risultato in questo 2022 per l’australiano, dopo che il brutto infortunio al polso lo ha tenuto fuori per tutto lo scorso anno.

PRADO E JONASS: CADUTE DAL PESO DIVERSO

Teutschenthal è una pista difficile, lo sanno bene Jorge Prado e Pauls Jonass. I due piloti della casa di Mattighofen sono caduti rispettivamente nella prima e nella seconda manche. L’alfiere GasGas è caduto mentre lottava per la top 5, arrivando 7° al traguardo. Nella seconda manche Prado ha saputo gestirsi meglio, conquistandosi una solitaria 3^ posizione a 17″ dal vincitore. Nonostante la caduta, Prado ha comunque chiuso al 3° posto il GP.

Discorso diverso per Pauls Jonass: il pilota lettone ha sciupato una chance di podio abbastanza clamorosa. Il pilota Husqvarna si è trovato a proprio agio con il tracciato tedesco, arrivando 2° solo dietro a Gajser nella prima manche. Con 22 punti in tasca e la competitività mostrata nella prima gara, Jonass aveva tutte le carte in regola per arrivare a podio anche in Gara 2. Il lettone è però caduto nel primo giro di Gara 2, mentre era in piena lotta per la top 5. Una perdita di posteriore ha visto la tabella #41 per terra e in ultima posizione. C’è stata una rimonta da parte di Jonass, capace di arrivare 13° al traguardo. Jonass ha comunque chiuso il GP in 6^ posizione, a soli quattro punti dal podio. Dopo qualche settimana difficile, questo podio avrebbe potuto cambiare il momento di forma del pilota Husqvarna.

RITORNO COL BOTTO PER FEBVRE

Romain Febvre è tornato in sella alla propria Kawasaki questo weekend. Il vice-campione del mondo in carica, dopo quasi 7 mesi dall’infortunio, al Teutschenthal ha incantato tutti con un’ottima prestazione. Il francese si è dimostrato fin da subito molto competitivo, dimostrando di poter durare per tutti i 30″ della gara. Con il 4° ed il 7° posto nelle due manche, Febvre chiude il ritorno in MXGP al GP di Germania con un incoraggiante 5° posto.

MXGP | RISULTATI GP GERMANIA CLASSE MXGP

MX2 | PRIMA VITTORIA IN CARRIERA PER THIBAULT BENISTANT

Nella classe cadetta Yamaha festeggia la prima vittoria di Thibault Benistant. Il 19enne di Avignone era stato già molto competitivo settimana scorsa in quel di Ernée, quindi alla vittoria mancava davvero poco. Benistant ha dovuto aspettare una sola settimana dopo la vittoria di Gara 2 in Francia. A Teutschenthal Benistant ha chiuso Gara 1 dietro alla coppia Vialle-Geerts, non riuscendo a tenere il ritmo forsennato della coppia di testa. In Gara 2 la storia è stata diversa: Benistant è partito in testa e non si è più guardato indietro. La tabella #198 ha comandato in maniera autorevole per tutta la gara, vincendo con un rotondo distacco di 10″ sul compagno di tenda.

Yamaha festeggia dunque una splendida doppietta in Germania, con la Kawasaki di Mikkel Haarup sul terzo gradino del podio. La moto di Akashi si è dimostrata la terza forza a Teutschenthal, con il danese che ha chiuso 4° e 3° nelle due manche, tornando sul podio dopo Pietramurata. La buona performance della moto di Akashi è testimoniata anche dal quarto posto assoluto di Kevin Horgmo.

ROTTURA PER VIALLE, GEERTS NUOVAMENTE TABELLA ROSSA

Il dualismo tra Tom Vialle e Jago Geerts è continuato al GP di Germania. Il francese è stato bravo nella prima manche a contenere il ritorno di un Geerts fenomenale. La tabella #93, dopo aver passato il compagno Benistant, ha recuperato il francese di KTM a suon di giri veloci. I due sono arrivati appaiati all’ultimo giro e nonostante il piccolo errore di Vialle, il francese è riuscito a precedere l’avversario sul traguardo.

In Gara 2 Vialle era comodamente in seconda posizione alle spalle di Benistant, quando la sua KTM ha improvvisamente smesso di funzionare. Vialle, dopo qualche tentativo di ri-accendere la sua moto, si è visto costretto al ritiro. Zero pesante per la tabella #28, che si vede così sfuggire la leadership del campionato. Infatti, i 25 punti di Gara 1 mettono l’alfiere KTM solo in 9^ posizione al termine del GP di Germania.

Jago Geerts, forte dei due secondi posti conquistati, riconquista così la tabella rossa, persa a Madrid. Ora il pilota Yamaha, forte di 460 punti, volerà in Indonesia con un vantaggio di 8 punti sul rivale francese.

MXGP | RISULTATI GP GERMANIA CLASSE MX2

Valentino Aggio

